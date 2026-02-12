Sánchez pide actuar ya para reforzar la competitividad de la UE pero manteniendo la apuesta por las renovables

Durante la cumbre informal de líderes de la Unión Europea celebrada en el castillo de Alden Biesen, en Bélgica, Pedro Sánchez destacó la importancia de mantener el acceso a una vivienda asequible y reforzar un mercado laboral adaptado al siglo XXI como elementos fundamentales del modelo social europeo, al mismo tiempo que solicitó un mayor compromiso en la defensa de la competitividad, la autonomía estratégica y la transición energética. Según publicó el medio, el presidente del Gobierno subrayó que es imprescindible actuar de inmediato para asegurar la posición internacional del bloque, en medio de un contexto marcado por tensiones geopolíticas con potencias como Estados Unidos y China.

Durante el encuentro de los 27 jefes de Estado y de Gobierno, que fue organizado por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, el foco estuvo puesto en la necesidad de impulsar la competitividad del mercado único en Europa. De acuerdo con la información difundida, Sánchez remarcó que el fortalecimiento del espacio económico y social de la UE debe sustentarse en la culminación del mercado interior, pero siempre preservando la apuesta por energías renovables. Según reportó la fuente, el jefe del Ejecutivo español planteó que la mejora de la competitividad no constituye un objetivo en sí mismo, sino que sirve como fundamento para avanzar en la autonomía estratégica colectiva, sin comprometer los valores europeos ni su modelo social.

El mandatario español defendió la posición de España, orientada a profundizar en la autonomía estratégica a través del desarrollo de las energías limpias y el aumento de la inversión destinada a la generación eléctrica, las redes energéticas y las infraestructuras de interconexión entre los estados miembros. Sánchez también planteó la necesidad de que la UE recurra a la emisión de eurobonos, idea que busca incrementar la financiación europea en sectores considerados esenciales como la seguridad y la defensa, las tecnologías avanzadas y las denominadas industrias verdes, según detalló el medio. En palabras de Sánchez, estas áreas representan “bienes europeos” que requieren de mecanismos financieros comunes.

La cumbre abordó el reto de mantener la cohesión social mientras se potencia la economía europea. Sánchez insistió en que cualquier iniciativa dedicada a incrementar la competitividad del bloque debe proteger el denominado Pilar Social europeo. Este modelo implica garantizar políticas que permitan el acceso universal a la vivienda y el empleo, así como la consolidación de una política de cohesión reforzada. Según informó la fuente, el presidente español recalcó la importancia de construir un mercado laboral que potencie el capital humano europeo y responda a las exigencias de las nuevas transformaciones tecnológicas y productivas.

Las deliberaciones en Alden Biesen incluyeron dos sesiones de trabajo específicas, una liderada por el economista Enrico Letta sobre el avance del mercado interior y distintas estrategias políticas, y otra con el expresidente del Banco Central Europeo Mario Draghi, centrada en el análisis de la geoeconomía y los desafíos externos a los que se enfrenta la UE. Según consignó la fuente, los líderes trataron de definir cómo Europa puede aumentar su autonomía ante la creciente rivalidad internacional y la presión de grandes potencias tecnológicas e industriales.

Durante las intervenciones, Sánchez remarcó que la transformación del modelo productivo debe realizarse “sin renunciar al modelo social europeo”, una demanda que articula la posición española ante la fragmentación del escenario global. Según señaló el medio, el mandatario enfatizó que avanzar en la industria verde y las interconexiones energéticas ofrece a Europa la oportunidad de consolidar una base industrial sólida compatible con los compromisos medioambientales y sociales ya establecidos.

La propuesta de emisión de eurobonos fue considerada una herramienta necesaria para canalizar inversiones a escala comunitaria, permitiendo a la UE afrontar los nuevos retos presupuestarios derivados del apoyo a sectores estratégicos, de acuerdo con la publicación. Sánchez argumentó en la cumbre que el fortalecimiento de la seguridad y el desarrollo tecnológico europeo debe contar con mecanismos financieros propios, evitando la dependencia exclusiva de capitales externos o medidas individuales de cada estado miembro.

Sobre el aspecto social, la fuente detalló que Sánchez hizo hincapié en la protección del acceso a la vivienda y la construcción de un entorno laboral preparado para las exigencias del nuevo siglo, elementos que considera imprescindibles para que los ciudadanos europeos no perciban los cambios económicos y tecnológicos como una amenaza. Según destacó el medio, el presidente español pidió reforzar las políticas de cohesión para abordar los posibles desequilibrios territoriales y sociales derivados de la transición ecológica y digital.

La cumbre celebrada en Bélgica tuvo como eje el debate sobre la posición de Europa en el escenario global, en especial ante la competencia de economías como Estados Unidos y China, y sobre la capacidad del bloque para preservar su autonomía estratégica y elevar su competitividad sin sacrificar los principios de sostenibilidad y cohesión social. Los líderes europeos discutieron la pertinencia de aumentar los instrumentos de financiación centralizados y de avanzar coordinadamente en la modernización de las industrias europeas, según detalló la fuente.

La postura española, trasladada por Pedro Sánchez y recogida por el medio, promueve una visión integradora donde el refuerzo del mercado interno, la transición a las energías renovables, la inversión en sectores estratégicos y la protección del modelo social vayan de la mano, en el contexto de una Europa que debe responder con decisión a los desafíos internacionales que enfrenta.