Page dice que Felipe González es de las personas "que más quiere al PSOE" y cuando haya que decidir "su cariño aflorará"

Felipe González afronta un momento de distanciamiento respecto a la actual dirección federal del PSOE, pero Emiliano García-Page sostiene que ese vínculo emocional con el partido será determinante en el futuro. Según informó Europa Press, el presidente de Castilla-La Mancha expresó su certeza en que ese afecto, que considera una seña de identidad de González, terminará influyendo cuando se deban tomar decisiones clave en el ámbito electoral.

Desde Toledo, luego de encabezar un acto institucional, García-Page respondió a preguntas de la prensa sobre las recientes declaraciones del exjefe del Ejecutivo español, quien manifestó su intención de votar en blanco en las próximas elecciones. Tal como publicó Europa Press, García-Page aclaró que no interviene en las elecciones personales de voto, pero expresó su convencimiento en que la lealtad y el compromiso de González con el PSOE prevalecerán, incluso si actualmente existen desacuerdos con la cúpula del partido.

El medio Europa Press detalló que García-Page argumentó que Felipe González es uno de los mayores defensores y conocedores del significado histórico y presente del Partido Socialista Obrero Español. El dirigente manchego subrayó que esa profunda relación influirá, en su opinión, sobre la postura del expresidente en el futuro. Refirió además que las personas con mayor apego institucional por la formación suelen experimentar con mayor intensidad las discrepancias y las transformaciones internas, aludiendo así a la situación de González, quien, en palabras de García-Page, "es de las personas que más quiere al PSOE y por tanto la que más sufre, quizás, con lo que él no es capaz de entender qué está pasando ahora mismo en el PSOE".

A lo largo de su intervención, el titular del Ejecutivo castellanomanchego hizo referencia al papel de González como "parte del patrimonio colectivo del PSOE", según consignó Europa Press. Además, rememoró momentos previos en los que ciertos sectores resaltaron la idea de que el PSOE atravesaba una etapa totalmente nueva bajo la conducción de Pedro Sánchez. García-Page enfatizó su posición frente a esas ideas, reiterando su rechazo a las etiquetas personalistas, como 'sanchismo', 'guerrismo', 'felipismo' o 'pagismo'. A su juicio, el partido no debe centrarse en figuras individuales, sino en los fundamentos y valores del socialismo propiamente dicho.

De acuerdo con Europa Press, estas declaraciones se enmarcan en un contexto marcado por las señales de descontento público de algunos históricos dirigentes socialistas con la actual dirección, lo que ha suscitado debates internos sobre el rumbo y la identidad del partido. La decisión de González de expresar públicamente su voto en blanco ha sido interpretada en diversos ámbitos como un gesto de desaprobación hacia la gestión actual, aunque García-Page insiste en ver en ese gesto una manifestación de preocupación propia de quien mantiene un arraigo especial con el PSOE.

El mandatario regional también insistió, según divulgó Europa Press, en que cada persona es dueña de sus propias decisiones políticas, incluida la orientación del voto, pero remarcó la importancia de la unidad y la continuidad de los valores históricos como elementos fundamentales para el futuro del partido. A su entender, el PSOE debe definirse por su tradición y sus principios más allá de las coyunturas personales o los liderazgos circunstanciales.

Europa Press recogió que García-Page también aludió a la complejidad de los actuales procesos internos del partido y a la necesidad de mantener el diálogo con aquellos que han contribuido a la construcción del socialismo en España. El dirigente autonómico argumentó que tanto la memoria histórica como el compromiso de figuras como González resultan fundamentales en la definición del rumbo del partido y en el mantenimiento de su cohesión interna.

Al concluir su intervención, García-Page manifestó su esperanza en que los lazos históricos y emocionales prevalezcan sobre las diferencias coyunturales. Según publicó Europa Press, considera que el patrimonio ideológico y afectivo del PSOE es una fuerza que puede contribuir a superar cualquier episodio de división y garantizar la continuidad de su proyecto político.