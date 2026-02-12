Madrid reclama a la ministra Tolón apoyo financiero a sus grandes eventos deportivos

Madrid, 12 feb (EFE).- El consejero madrileño de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, ha escrito una carta a la nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, para reclamarle apoyo financiero a los grandes eventos deportivos que se celebrarán en los próximos años en la Comunidad de Madrid.

En su misiva, a la que ha tenido acceso EFE, De Paco pide incluir el Eurobasket 2029, la Premier Pádel Comunidad de Madrid 2026, el Maratón de Madrid 2026, la Madrid Horse Week 2026 y la Copa del Mundo de Escalada 2026 en los planes de financiación del Gobierno.

De Paco también reclama apoyo estatal a los planes de mejora de infraestructuras deportivas de la Comunidad de Madrid, y afirma que en su último reparto de subvenciones el Gobierno "marginó" a la región "de forma incomprensible".

En concreto, De Paco pide aportaciones económicas para el Canal Olímpico de piragüismo y la segunda fase de las obras de remodelación del Centro de Natación Mundial 86.

También reclama información sobre las inversiones realizadas por el Gobierno en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid y sobre la inversión realizada en el mismo por el Consejo Superior de Deportes (CSD).

"Esta falta de apoyo al deporte de Madrid se viene sucediendo desde 2023, año en el que el Gobierno central aprobó sus últimos presupuestos generales", concluye el consejero. EFE