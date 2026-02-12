Feijóo pide revisar la seguridad de las presas de España: "No puede ocurrir como con el apagón o el AVE"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este jueves una revisión de la seguridad de todas las presas de España, tras las lluvias torrenciales que se han producido en los últimos días especialmente en Andalucía, apuntando que en este país no pueden volver a ocurrir sucesos como el "apagón" o el trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

Así se ha pronunciado Feijóo con motivo de una visita a las zonas inundadas de Jerez de la Frontera (Cádiz), junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la alcaldesa de la ciudad, María José García Pelayo.

Ha expuesto que España es el primer país de la Unión Europea en el número de presas, con unas 2.400, de las que mil son grandes presas y es necesario revisarlas. "Necesitamos asegurar que están bien, que están limpias, tanto los desagües subterráneos como las zonas de compuerta y necesitamos revisar todas y cada una de ellas en las próximas semanas y en los próximos meses", ha indicado.

En su opinión, hay que hacerlo "porque no puede ocurrir lo que nos ha ocurrido con el apagón ni con el AVE". "Necesitamos mucho mantenimiento, mucha seguridad, sin alarmar a nadie, pero también con la determinación de servir a todos", ha señalado el líder del PP, apuntando que es evidente que el nivel de agua embalsada en las presas en Andalucía y en otros lugares de España está en récord.

Ha agregado que las presas han trabajado con un nivel de estrés máximo, y hay presas que no eran capaces de desaguar a través de la compuerta y rebasaba el agua y, por tanto, eso tiene que ser revisado.

Asimismo, Feijóo ha manifestado que es necesario, "más que nunca" un plan nacional de agua, porque se sufren y seguirán sufriendo sequías en buena parte de España y porque también se están sufriendo inundaciones". Ha dicho que es necesario tener una planificación global para prevenir la sequía o los impactos de las inundaciones.

Ha indicado que dentro de ese plan nacional del agua tiene que haber "un apartado para el mantenimiento de todas las presas de nuestro país y para asegurar de que en todos los lugares" en el entorno de embalses y presas, "se puede vivir con seguridad".

El dirigente del PP ha señalado ha insistido en que, a la vista de lo que ha ocurrido en gran parte del país con el temporal y las lluvias torrenciales, es necesario, más que nunca, "hablar de agua", y el plan nacional del agua "es una necesidad estratégica" en España.

Aunque cada "administración tiene que ser responsable", en opinión de Núñez Feijóo, si hubiese "un nivel de coordinación y de mantenimiento adecuado dentro de un plan nacional del agua, sería más sencillo".

Ha indicado que, este mismo jueves, hay un pleno en el Congreso de los Diputados, pero considera que debía estar en Andalucía, que ha sido tan castigada por el temporal.