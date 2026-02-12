Espana agencias

ERC acuerda con el Gobierno 180 nuevos jueces en dos años en Cataluña y se abstendrá en la ley de multirreincidencia

Guardar

Esquerra Republicana ha anunciado este jueves que ha alcanzado un pacto con el Gobierno para crear 180 nuevas plazas de jueces en Cataluña en los próximos dos años, y que se abstendrá en la votación sobre la ley de multirreincidencia impulsada por Junts, que se vota en el Pleno del Congreso. Según el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, este refuerzo de la plantilla de jueces permitirá paliar el "bestial colapso judicial" que padece su comunidad.

Según detallan desde ERC, ahora en Cataluña prestan servicio alrededor de 870 juezas y jueces y con la aplicación de lo acordado con el Gobierno la ratio por habitante se irá acercando a la media europea, en línea con los objetivos fijados por la Comisión Bilateral Estado-Generalitat.

En concreto, el acuerdo contempla la creación de 91 nuevas plazas judiciales en 2026 vía real decreto, y de otras 90 adicionales el año que viene. En total, se crearán unas 180 nuevas plazas en dos años, lo que elevará la cifra de los 870 jueces actuales a 1.050 en toda Cataluña.

MÁS RECURSOS CONTRA LA MULTIRREINCIDENCIA

Este incremento se enmarca en el crecimiento de la planta judicial en todo el Estado previsto con la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia y, destacan en ERC, garantizará que la nueva regulación sobre multirreincidencia, que se aprobará este jueves en el Congreso, vaya acompañada de más recursos y más capacidad para actuar.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Rufián ha admitido que el problema de la multirreincidencia "existe" y que su formación sería "irresponsable" si ignorara esta realidad. Pero, a su juicio, la solución meramente punitiva de "subir penas" que, desde su punto de vista, plantea la nueva regulación sobre este fenómeno se ha "demostrado que no sirve de nada".

"Nosotros lo que hemos pactado con el PSOE son 90 jueces más para ya porque, si no, el colapso judicial es bestial. No tiene ningún sentido pactar que los ayuntamientos se personen en estas causas, si no hay jueces para juzgar", ha explicado, en línea con lo expresado en el Pleno por su portavoz de Justicia, Pilar Vallugera, que ha anunciado su abstención en la ley de multirreincidencia.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Dimite la alcaldesa de Santurtzi (Bizkaia) al sentirse utilizada para perjudicar al PNV

Infobae

DeChambeau, colíder en Adelaida con Rahm quinto a dos golpes

Infobae

Óscar López defiende los ministros-candidatos y acusa al PSOE de Lambán de no hacer oposición a Azcón al llegar Alegría

Óscar López defiende los ministros-candidatos

La confirmación del Bayern, la insistencia del Dortmund y la jornada en 5 focos

Infobae

El COI expulsa de los Juegos al ucraniano Heraskevych por no renunciar a su casco

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil detiene a

La Guardia Civil detiene a siete personas por introducir hachís en Melilla con lanzamientos de bolas por encima de la valla desde Marruecos

Anulan la sanción impuesta a un policía nacional acusado de desobediencia por decirle a su superior que no le iba a atender por WhatsApp en sus días libres

Un estudio revela la edad a la que deberías dejar de conducir

El salto de Gabriel Rufián, de querer “romper España” a jugarse la carrera por salvarla (de PP y Vox): “Más cabeza y menos pureza”

La guerra de un matrimonio roto que pone en la diana a Hatta Energy, la quinta petrolera de España a la que vinculan con un poderoso confidente de la UCO

ECONOMÍA

David Jiménez, abogado: “Para Hacienda,

David Jiménez, abogado: “Para Hacienda, donar un piso es como venderlo”

Una empresa cierra cuatro días y quiere que sus trabajadores lo paguen con vacaciones: “Esto es ilegal”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Gonzalo Bernardos explica por qué está a favor de la regularización de migrantes: busca responder a desafíos financieros en España

Que no te engañen haciéndose pasar por Brad Pitt: el Banco de España avisa del auge de estafas amorosas con inteligencia artificial en redes sociales

DEPORTES

El día que el FC

El día que el FC Barcelona plantó al Atlético de Madrid en unas semifinales de Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad sobre el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad se impone por la mínima al Athletic en el primer duelo de semifinales de la Copa del Rey

El expiloto Button confía en Fernando Alonso y Aston Martin para 2026: “Puede pelear por un campeonato del mundo”

Cucurella se suma a la larga lista de lesionados de la selección española: “Esperemos que su ausencia no sea demasiado larga”