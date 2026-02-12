ERC acuerda con el Gobierno 180 nuevos jueces en dos años en Cataluña y se abstendrá en la ley de multirreincidencia

Esquerra Republicana ha anunciado este jueves que ha alcanzado un pacto con el Gobierno para crear 180 nuevas plazas de jueces en Cataluña en los próximos dos años, y que se abstendrá en la votación sobre la ley de multirreincidencia impulsada por Junts, que se vota en el Pleno del Congreso. Según el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, este refuerzo de la plantilla de jueces permitirá paliar el "bestial colapso judicial" que padece su comunidad.

Según detallan desde ERC, ahora en Cataluña prestan servicio alrededor de 870 juezas y jueces y con la aplicación de lo acordado con el Gobierno la ratio por habitante se irá acercando a la media europea, en línea con los objetivos fijados por la Comisión Bilateral Estado-Generalitat.

En concreto, el acuerdo contempla la creación de 91 nuevas plazas judiciales en 2026 vía real decreto, y de otras 90 adicionales el año que viene. En total, se crearán unas 180 nuevas plazas en dos años, lo que elevará la cifra de los 870 jueces actuales a 1.050 en toda Cataluña.

MÁS RECURSOS CONTRA LA MULTIRREINCIDENCIA

Este incremento se enmarca en el crecimiento de la planta judicial en todo el Estado previsto con la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia y, destacan en ERC, garantizará que la nueva regulación sobre multirreincidencia, que se aprobará este jueves en el Congreso, vaya acompañada de más recursos y más capacidad para actuar.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Rufián ha admitido que el problema de la multirreincidencia "existe" y que su formación sería "irresponsable" si ignorara esta realidad. Pero, a su juicio, la solución meramente punitiva de "subir penas" que, desde su punto de vista, plantea la nueva regulación sobre este fenómeno se ha "demostrado que no sirve de nada".

"Nosotros lo que hemos pactado con el PSOE son 90 jueces más para ya porque, si no, el colapso judicial es bestial. No tiene ningún sentido pactar que los ayuntamientos se personen en estas causas, si no hay jueces para juzgar", ha explicado, en línea con lo expresado en el Pleno por su portavoz de Justicia, Pilar Vallugera, que ha anunciado su abstención en la ley de multirreincidencia.