El candidato del PSOE en Castilla y León: "Lejos de ser un lastre, Sánchez es un valor"

Valladolid, 12 feb (EFE).- El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, está convencido de que el presidente del Gobierno y líder de su partido, Pedro Sánchez, "lejos de ser un lastre, es un valor" y ha anunciado que está prevista su participación en al menos cuatro actos electorales programados en León, Valladolid, Burgos y Soria.

En una entrevista con la agencia EFE, Martínez ha defendido que tanto Sánchez como otros referentes del partido como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el exalcalde de Valladolid y actual ministro de Transportes, Óscar Puente, van a tener un papel relevante como apoyos del PSOE en esta precampaña y campaña electoral previa a las elecciones del 15 de marzo en Castilla y León.

El candidato ha argumentado que el momento de evaluar el papel de Sánchez al frente del Gobierno llegará más adelante, pero ha sostenido que en Castilla y León lo que se debe analizar ahora son cuatro décadas de gestión del PP y los últimos siete años con el actual presidente Alfonso Fernández Mañueco al frente.

En este sentido, ha reconocido que los accidentes ferroviarios de Córdoba y Barcelona pueden condicionar la presencia de Puente en la campaña porque su cargo en el Ministerio puede demandar más atención, pero ha añadido que se trata de "un activo del PSOE de Valladolid y de Castilla y León".

También ha destacado el papel que tendrá durante la campaña, como ha sido históricamente en la Comunidad y como hizo en las generales de 2023, el expresidente del Gobierno, el leonés José Luis Rodríguez Zapatero, con quien ocurre "tres cuartos de lo mismo" que con Puente.

No obstante, ha asumido que la situación en Venezuela, donde Zapatero ha jugado en los últimos años un papel "relevante", puede también condicionar su agenda y su participación en la campaña de Castilla y León.

Lo que sí ha garantizado es el papel que tendrá la también vallisoletana Ana Redondo ya que la ministra de Igualdad liderará el "acto potente" que el PSOE tiene programado en la víspera del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que coincide justo con el ecuador de la campaña electoral en Castilla y León.

Por otra parte, Martínez se ha mostrado convencido de que sin los adelantos electorales de Extremadura y Aragón su adversario el próximo 15 de marzo, el aspirante del PP a la reelección como presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, "hubiera tenido más difícil esconderse".

Martínez ha reconocido que le hubiera gustado que el "foco nacional" hubiera estado durante al menos tres meses en los problemas de Castilla y León y en el balance de gestión de Mañueco tras 7 años de presidencia con Cs al principio, con Vox después y en solitario como ahora, marcados en su opinión por su "parálisis".

Los comicios y la resaca negociadora en Extremadura y Aragón le van a permitir a Mañueco "estar en su refugio, acostadito dos meses" buscando que "pase la tormenta", lo que llevará al PSOE a "acelerar un poco los ritmos" en Castilla y León.

"Si hubiéramos tenido tres meses, (Mañueco) hubiera tenido más difícil esconderse", ha resumido, convencido de que eso supone una "salvación" para el PP de Castilla y León: "Hablar en exceso de Extremadura y Aragón es la mejor estrategia para ocultar a Mañueco", ha zanjado.

En este punto, Martínez ha reconocido que se espera lo que haría el PP en caso de poder sumar con Vox tras las elecciones del 15 de marzo, que es entregarle "un cheque en blanco" a la extrema derecha, por lo que prefiere preguntarse por lo que puede hacer el partido de Santiago Abascal, que tiene que "decidir qué quiere ser de mayor".

La decisión de Vox, en opinión del dirigente socialista, es si "quiere sustituir al PP" o si se prefiere mantener como su "muleta" en gobiernos autonómicos.

"Si quiere ser la derechita cobarde que apoya a la derechita cobarde de siempre o aspirar a ser ese PP diferente", ha resumido Martínez, convencido de que las aparentes pugnas entre ambos partidos son un "sainete". EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)