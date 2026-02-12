Espana agencias

Almeida tilda de "chapuza" la regularización de migrantes y la encuadra "en una necesidad política pactada con Podemos"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado de "chapuza" la regularización extraordinaria de migrantes anunciada por el Gobierno, que ha encuadrado "en una necesidad política pactada con Podemos" pero que "no obedece a una convicción real" del Ejecutivo central.

Ha sido la respuesta de Almeida desde Chamartín, donde se ha celebrado la Junta de Gobierno, después de que la portavoz socialista, Reyes Maroto, haya planteado crear nuevas oficinas municipales de atención a las personas migrantes para apoyar el proceso de regularización.

Almeida ha asegurado que "el Ayuntamiento va a cumplir escrupulosamente la legalidad vigente en todo momento haciendo todo aquello que la norma diga que corresponde a los ayuntamientos". "Pero cuando es una chapuza, es una chapuza completa y con este proceso de regularización, los inmigrantes no se merecen que se haya hecho de esta manera, ni se merecen desde luego la continua improvisación que hay", ha lamentado.

A Maroto le ha recomendado que "hable con el Gobierno para ver qué es lo que hay que hacer o qué es lo que no tiene que hacer el Gobierno de España pero que la responsabilidad no la traspase a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas", para insistir en que "una regularización no se acuerda con Podemos sino que es un asunto de Estado que se tiene que debatir en el Congreso, que se tiene que hablar con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos".

"Si no lo quieren tratar como una cuestión de Estado, que no acudan ahora a nosotros", ha advertido, para reiterar que resulta "difícil que puedan justificar que lo consultaran todo con Podemos y no lo con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos que al final son los que van a tener que dar servicios públicos a todas estas personas".

El Grupo Municipal Socialista, ha continuado, "no le puede traspasar la responsabilidad al Ayuntamiento de Madrid cuando no se tiene ningún conocimiento, ni notificación oficial o fehaciente de los extremos del proceso de regularización". "A nosotros no se nos ha dirigido nadie del Gobierno de España, por tanto le digo a Reyes Maroto que hable con el Gobierno de España y le exija todos los trámites que haya que hacer respecto a estas personas", ha reclamado.

LA TEORÍA "NAZI" DE 'EL GRAN REEMPLAZO' E IRENE MONTERO

A Almeida le parece "increíble que esto se acordara con Podemos bajo la teoría de 'el gran reemplazo', que es una teoría nazi esbozada y afirmada por Irene Montero", ha lanzado, después de que la integrante de la formación morada declarase en un acto político que soñaba con un reemplazo de "fachas y racistas".

El alcalde vaticina "una serie de problemas administrativos realmente importantes porque es una auténtica chapuza que solo sabían Pedro Sánchez, Irene Montero e Ione Belarra".

