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5-3. Mati Rosa desata la locura en el Olivo Arena y fuerza el desempate en Murcia

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Jaén, 31 may (EFE).- El Jaén Paraíso Interior igualó la eliminatoria de cuartos de final por el título de Liga de fútbol sala al derrotar a ElPozo Murcia Costa Cálida en un partido épico que necesitó de una prórroga para decidirse y que tuvo en Mati Rosa al gran héroe del mismo. Dos goles del argentino en el tiempo extra permitieron al conjunto amarillo imponerse y forzar el tercer y definitivo encuentro, que se disputará este miércoles en Murcia.

El encuentro fue un auténtico carrusel de emociones, goles y acciones polémicas. ElPozo, que llegaba con ventaja tras el 5-2 conseguido en el primer partido, salió decidido a cerrar la serie y encontró pronto recompensa con un gol de Bebe en el minuto 6. Antes, Carlos Espíndola había visto una tempranera tarjeta amarilla que condicionó el inicio del choque.

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El Jaén reaccionó con personalidad y generó varias ocasiones claras. Los locales reclamaron con insistencia un tanto de Lemine que los árbitros anularon al considerar que el balón había salido previamente, una decisión muy protestada. La expulsión de Mareco por doble amarilla complicó aún más el panorama y Rafa Santos aprovechó la superioridad para firmar el 0-2.

Lejos de rendirse, el conjunto de Dani Rodríguez encontró el camino hacia la remontada. Joao Salla redujo distancias de doble penalti y, cuando el descanso parecía llegar con ventaja murciana, Míchel estableció el 2-2.

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Tras el paso por vestuarios, Jaén dio un paso adelante. Dani Zurdo culminó una brillante acción de estrategia para colocar el 3-2, aunque Marcel respondió poco después con el empate. Ninguno de los dos equipos logró desnivelar el marcador durante el tiempo reglamentario pese a las intentonas finales de ElPozo con juego de cinco.

La prórroga tuvo un nombre propio: Mati Rosa. El argentino, decisivo también en tareas defensivas, interceptó dos balones en apenas un minuto y los transformó en dos goles que desataron la locura en el Olivo Arena. Jaén volvió a demostrar su carácter competitivo, igualó la eliminatoria y mantiene intacto su sueño de alcanzar las semifinales.

- Ficha técnica:

5.Jaén Paraíso Interior: Carlos Espíndola, Joao Salla, Rikelme, Míchel y Alan Brandi-cinco inicial-, Esteban, Eloy Rojas, Dani Zurdo, Rikelme, Trindade, Mati Rosa y Mareco.

3.ElPozo Murcia: Edu Sousa, Gadeia, Marcel, Ricardinho y Rafa Santos-, cinco inicial-, Dener, Ricardo Mayor, Adri Rivera, Bebe y Ligeiro

Árbitros: Daniel Martínez y Pablo Delgado. Baleares y Valencia. Amonestaron a Carlos Espíndola (min.1), Bebe (min.13), Dani Rodríguez (min.19) y el local Mareco vio la roja por doble amonestación (min.13 y 14).

Goles: 0-1. Min. 6. Bebe. 0-2. Min. 14. Rafa Santos. 1-2. Min 15. Joao Salla. Doble penalti. 2-2. Min. 20. Míchel. 3-2. Min. 24. Dani Zurdo. 3-3. Min. 26. Marcel. 4-3. Min. 42. Mati Rosa. 5-3. Min. 43. Mati Rosa.

Incidencias. Segundo partido de los cuartos de final de las eliminatorias por el título de Liga disputado en el Olivo Arena con una gran entrada, cerca del lleno. EFE

jmd/arh

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