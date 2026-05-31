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Macron está "harto de escenas de violencia inaceptables" en festejos tras éxito del PSG

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París, 31 may (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que está "harto de las escenas de violencia inaceptables" vistas el sábado en París y otras ciudades francesas tras el triunfo europeo del PSG y agradeció el trabajo de las fuerzas del orden.

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"Desgraciadamente, hemos visto, y no me quiero habituar a eso, escenas de violencia inaceptables en París y otras ciudades", dijo Macron, en sus primeras palabras nada más recibir en el Palacio del Elíseo a los jugadores y al cuerpo técnico del PSG, recién consagrados campeones de Europa.

La violencia callejera "no es fútbol", aclaró el presidente francés, quien tildó de "inclasificable" lo sucedido y agradeció la labor de su ministro del Interior, Laurent Nuñez, de los prefectos y del conjunto de cuerpos policiales.

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Macron aseguró que no volverá a tolerar situaciones así, pues es el segundo año consecutivo que suceden graves incidentes en Francia, sobre todo en París, tras el triunfo europeo del PSG.

Este fin de semana, una persona ha fallecido y dos están muy graves -una de ellas de 17 años entre la vida y la muerte- tras los incidentes durante los festejos en Francia de la segunda Liga de Campeones del PSG, conquistada el sábado ante el Arsenal, un balance semejante al del año pasado, cuando el equipo parisino ganó su primera 'Champions'.

Asimismo, resultaron heridos 57 policías y 219 participantes en los festejos, ocho de ellos de carácter grave. También se produjeron graves destrozos materiales aún por evaluar.

En cuanto a detenidos, el ministro del Interior anunció que habían sido 780 en total en Francia durante las celebraciones posteriores a la victoria del PSG en la final de la Liga de Campeones, una cifra superior en un 32 % a la del año pasado.

De los 780 detenidos, 457 quedaron bajo custodia policial, precisó Nuñez.

Por su parte, la Fiscalía de París informó de 306 custodias policiales en su jurisdicción, de las cuales 81 correspondían a menores. Aproximadamente la mitad de las infracciones imputadas consisten en atentados contra agentes del orden.

Entre los hechos registrados, dos patrullas policiales sufrieron, en el distrito 6 de París, "el lanzamiento de lo que podría ser una bomba agrícola" y "fueron alcanzadas por la onda expansiva", explicó la Fiscalía.

Dos policías fueron alcanzados por fragmentos y una agente de policía, alcanzada "en ocho ocasiones por los fragmentos", deberá ser sometida a una intervención quirúrgica, según la misma fuente, que precisó que otros tres agentes resultaron heridos de forma más leve.

Un joven de unos veinte años murió durante la noche después de chocar con su motocicleta de motocrós contra unos bloques de hormigón instalados en una salida de la circunvalación parisina, indicó la Fiscalía, que investiga las circunstancias del deceso.

Asimismo, un joven resultó gravemente herido en el distrito 16 de París. Según varios transeúntes, fue víctima de "una tentativa de homicidio voluntario por parte de cuatro individuos armados, entre ellos uno con un cuchillo, en la vía pública" contra ese joven que, según ellos, habría cometido un robo, indicó la Fiscalía al informar de que "su pronóstico vital está comprometido".

En el distrito 5, un hombre, según los testimonios, "saltó voluntariamente al Sena antes de hundirse", explicó la Fiscalía, precisando que la víctima fue "trasladada en estado de extrema urgencia a un hospital, con un pronóstico vital muy comprometido".

Según la Fiscalía, otras dos personas resultaron heridas mientras estaban sentadas en la terraza de un bar, al ser atropelladas por un automóvil cuyos ocupantes huían tras haber disparado morteros contra agentes de policía. El conductor y sus siete pasajeros fueron detenidos y puestos bajo custodia policial.

En cuanto a las víctimas, "una fue trasladada al hospital en estado de extrema urgencia; urgencia que ya ha quedado descartada", mientras que la segunda sufre una lesión en una rodilla.

Además de París, una quincena de ciudades francesas registraron altercados, robos y saqueos en comercios anoche. Una violencia que se extendió a otros 71 municipios. EFE

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EFE

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