Espana agencias

Almeida aplaude ley contra multirreincidencia con la que se demuestra que Sánchez pacta hasta con Vox "para sobrevivir"

Guardar

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado como "una buena noticia aunque llegue tarde" la aprobación en el Congreso de la ley contra la multirreincidencia, impulsada por Junts y que ha salido adelante con el respaldo del PP, Vox y el PSOE, aunque haya sido por "la necesidad asfixiante en el ámbito parlamentario" que tiene el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, capaz de pactar hasta con Santiago Abascal "para sobrevivir".

"Ellos no se creen esta medida pero como tienen que sobrevivir han decidido sacar adelante una medida con PP, Vox y Junts. Da para reflexionar y pensar hasta qué punto llega la desesperación de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, que ha decidido saltar el muro que erigió", ha apostillado el primer edil en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Esta ley, en palabras de Almeida, es "necesaria" y la llevaban reclamando "muchos años" porque "es uno de los problemas más acuciantes" que tiene la sociedad, "el que la policía vaya a detener y sepa que a los dos minutos va a estar en la calle".

Para Almeida se trata de "un paso adelante que tiene que tener continuidad" y "desde el punto de vista político hasta Pedro Sánchez es capaz por sobrevivir de saltar el muro y de pactar con Vox". "Los mismos que nos están diciendo cómo tenemos que hablar con Vox o cómo tenemos que relacionarnos con Vox cuando ahora es él el que pacta con Vox. A él le da igual, por supuesto, hoy pacta con Vox y mañana con Bildu con tal de ser presidente del Gobierno", ha criticado.

Almeida ha vuelto a insistir en que la aprobación de la ley "es una buena noticia", para dirigirse al delegado del Gobierno, Francisco Martín, porque "sigue habiendo problemas con las armas blancas y con las agresiones sexuales". "

"Y las agresiones sexuales no aumentan porque aumentan las denuncias, como dice el delegado del Gobierno. Eso es banalizar lo que está pasando en estos momentos. Las agresiones sexuales aumentan porque, desgraciadamente, están aumentando en la ciudad de Madrid, igual que pedimos un endurecimiento de la legislación respecto de las armas blancas y el delegado del Gobierno habla de Isabel Díaz Ayuso, de Almeida pero no habla ni de armas blancas ni de agresiones sexuales", ha lanzado a Martín.

El alcalde ha subrayado que "ni las mujeres víctimas de esas agresiones sexuales se lo merecen, ni las víctimas de las reyertas con armas blancas se merecen a este delegado del Gobierno. Este delegado del Gobierno tiene que asumir su responsabilidad, tiene que ser consciente de que estos problemas afectan gravemente a la seguridad y a la convivencia en la ciudad de Madrid". A Almeida le resulta "inexplicable" que Martín "no haya puesto ya en marcha un plan respecto de las armas blancas".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Aemet registra rachas de viento por encima de 160 kilómetros/hora en Baleares

Infobae

Detenido por agresión sexual a una menor en Torrenueva Costa (Granada)

Infobae

Isabel Rodríguez rechaza que el PSOE vaya a facilitar un Gobierno de Guardiola sin Vox: ¿Abstención? En absoluto"

La ministra ha descartado cualquier opción para que los socialistas permitan la investidura de la candidata conservadora en la comunidad extremeña sin apoyo ultraderechista, insistiendo en que la responsabilidad del desenlace recae únicamente en sus adversarios políticos

Isabel Rodríguez rechaza que el

El PSIB aplaude que Defensa retire el proyecto del almacén de misiles en Son Sant Joan, en Mallorca

El PSIB aplaude que Defensa

Artists at Risk y los exiliados iraníes Mahsa Mohebali y Hossein Zoghi, en el IrídiaFest

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cae una “macroestructura” en Almería

Cae una “macroestructura” en Almería con 3.500 kilos de droga y un “arsenal de guerra” que trataron de usar contra los agentes de Policía

El Congreso aprueba la ley de multirreincidencia que Junts exigió al Gobierno con el apoyo de PSOE, PP, Vox y PNV

IU, Sumar, Más Madrid, y Comunes crean ‘Un paso al frente’, la alianza con la que se presentarán a las elecciones generales

La Guardia Civil detiene a siete personas por introducir hachís en Melilla con lanzamientos de bolas por encima de la valla desde Marruecos

Anulan la sanción impuesta a un policía nacional acusado de desobediencia por decirle a su superior que no le iba a atender por WhatsApp en sus días libres

ECONOMÍA

Juan Roig vende ya el

Juan Roig vende ya el 20% de lo que se come en España con los platos preparados de Mercadona, más que bares y cafeterías

David Jiménez, abogado: “Para Hacienda, donar un piso es como venderlo”

Una empresa cierra cuatro días y quiere que sus trabajadores lo paguen con vacaciones: “Esto es ilegal”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Gonzalo Bernardos explica por qué está a favor de la regularización de migrantes: busca responder a desafíos financieros en España

DEPORTES

El día que el FC

El día que el FC Barcelona plantó al Atlético de Madrid en unas semifinales de Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad sobre el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad se impone por la mínima al Athletic en el primer duelo de semifinales de la Copa del Rey

El expiloto Button confía en Fernando Alonso y Aston Martin para 2026: “Puede pelear por un campeonato del mundo”

Cucurella se suma a la larga lista de lesionados de la selección española: “Esperemos que su ausencia no sea demasiado larga”