Espana agencias

Al-Khelaifi, sobre Superliga: "Nadie pierde, todos ganan, después de cinco años peleando"

Guardar

Redacción deportes, 12 feb (EFE).- El presidente de los Clubes Europeos de Fútbol (EFC) y del PSG, el catarí Nasser Al-Khelaifi, aseguró que "nadie pierde y todos ganan" con el acuerdo entre el colectivo, la UEFA y el Real Madrid para dar por acabado el proyecto de la Superliga, después de "cinco años peleando para nada".

"Nadie pierde, todos ganan. El presidente Ceferin gana, el presidente Florentino gana y lo mas importante, el fútbol europeo gana, el fútbol mundial gana porque después de cinco años perdiendo el tiempo, dinero y luchando legalmente ahora por fin trabajamos por el futuro del fútbol juntos y cómo podemos mejorar", dijo.

El dirigente catarí se expresó así ante los medios al término del Congreso de la UEFA celebrado este jueves en Bruselas, en el que el presidente del organismo, Aleksander Ceferin, agradeció expresamente la actuación de Al-Khelaifi para alcanzar el acuerdo anunciado 24 horas antes y del que todavía no se han facilitado detalles concretos.

"Pido a los medios que dejen de plantear quién ha perdido. Nadie ha perdido, ni el presidente Ceferin, ni Florentino Pérez, que es un gran presidente y creo que lo que hizo le hizo más grande. Es necesario apreciar lo que hizo y lo que hizo el presidente Ceferin. Han sido cinco años difíciles, solo peleando para nada. Ahora hay que agradecérselo a los dos", reclamó.

Al-Khelaifi fue elegido presidente de la Asociación de Clubes Europeos, entonces ECA, el 21 de abril de 2021, en sustitución de Andrea Agnelli, máximo mandatario del Juventus italiano, quien dimitió de su cargo días antes el proyecto de la Superliga europea.

El Juventus fue uno de los clubes comprometido con el mismo junto a Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Milan, Inter, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham Hotspur. La mayoría se desvinculó poco tiempo después, salvo el Barcelona, que lo hizo oficialmente el pasado día 7, y el Real Madrid que no lo había hecho.

Su objetivo era crear un torneo con hasta veinte equipos, partidos entre semana y un formato dividido en grupos, como una competición cerrada y una nueva opción frente al sistema de la UEFA, alegando la necesidad de un modelo económico más estable. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Sterling se va al Feyenoord

Infobae

Lollobrigida, campeona olímpica en los 5.000 metros de patinaje de velocidad

Infobae

Detenido en Pamplona un hombre por organizar viajes en patera de Marruecos a España

Infobae

Un desprendimiento obliga a cortar la A-66 en la provincia de Cáceres sentido Sevilla

Infobae

Sanidad ordena la retirada del mercado de tintas para tatuar de la empresa Goldeneye

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez se queja a

Pedro Sánchez se queja a Italia por convocar una reunión previa a la cumbre informal de la UE y excluir a España

Las claves de la audiencia de Ábalos y Koldo en el Supremo: la batalla por la competencia, la petición de un polígrafo y el pulso por la supuesta conformidad de Aldama

El submarino S-81 ‘Isaac Peral’ se una a la misión de la OTAN ‘Noble Shield’ en el Mediterráneo

Procedente el despido de un técnico de ambulancias de Cataluña por acoso sexual a una estudiante menor de edad durante sus prácticas

Cae una “macroestructura” en Almería con 3.500 kilos de droga y un “arsenal de guerra” que trataron de usar contra los agentes de Policía

ECONOMÍA

Así impactará la subida del

Así impactará la subida del salario mínimo en las empleadas del hogar que trabajan a tiempo completo, parcial y por horas

El precio medio del alquiler se dispara un 46% en cinco años y empuja a los inquilinos a la periferia

Juan Roig vende ya el 20% de lo que se come en España con los platos preparados de Mercadona, más que bares y cafeterías

David Jiménez, abogado: “Para Hacienda, donar un piso es como venderlo”

Una empresa cierra cuatro días y quiere que sus trabajadores lo paguen con vacaciones: “Esto es ilegal”

DEPORTES

Los problemas de un Aston

Los problemas de un Aston Martin al que “le falta un poco de todo” y desesperan a Fernando Alonso: el piloto lanzó los guantes al suelo

Thomas Partey, futbolista del Villarreal, investigado por dos nuevos cargos de violación

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona

El día que el FC Barcelona plantó al Atlético de Madrid en unas semifinales de Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad sobre el Athletic en Copa del Rey