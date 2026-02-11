Santos Cerdán afirma que la UCO dice "muchas cosas" y "muchas de las que dice son falsas": "No va a poder demostrarlas"

Santos Cerdán se refirió a la autenticidad de las grabaciones contenidas en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, señalando que un análisis técnico de su voz desacredita la atribución directa de ciertas grabaciones que figuran en el expediente. Según informó Europa Press, el exsecretario de Organización del PSOE y exdiputado insistió en que los informes periciales demuestran que los audios no pueden asociarse de forma inequívoca a una sola persona, descartando así su presunta implicación.

Durante su comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra, que analiza la adjudicación de contratos públicos, Cerdán apuntó que la UCO sostiene afirmaciones que, a su juicio, carecen de veracidad y respaldo probatorio. “La UCO dice muchas cosas y muchas de las que dice no va a poder demostrarlas porque son falsas”, afirmó, según publicó Europa Press. Además, explicó que los informes policiales reconocen que aún deben realizar informes adicionales y subrayó que las conclusiones existentes pueden consultarse en los documentos presentados ante la comisión.

Sobre las grabaciones, Cerdán expuso que una de ellas, supuestamente fechada en febrero de 2019, se atribuye a una versión del sistema operativo IOS que no estaba disponible hasta finales de ese año. “De una grabación de febrero de 2019 se dice que se ha hecho con IOS 16.1.1 y ese sistema operativo se lanzó al mercado en noviembre de 2019, es importante esto para aclarar lo de los audios”, puntualizó, tal como detalló Europa Press. Con esto buscó desacreditar la validez de esas pruebas en relación a su persona y sostuvo que él no se aparta de la verdad.

En su intervención ante preguntas del portavoz de UPN, Javier Esparza, sobre reuniones con personas como Antxon Alonso, administrador de Servinabar, o Justo Vicente Pellegrini, entonces directivo de Acciona Construcción, Cerdán admitió haber tenido encuentros o haber sido fotografiado con ellos, pero desligó esas ocasiones de la existencia de cualquier trama ilícita. También reiteró que no tiene colaboradores propios colocados en el Gobierno de Navarra ni en el Gobierno de España, agregando que durante su etapa en el Ejecutivo nacional su función consistía en identificar perfiles de confianza y antiguos compañeros del partido para cargos de responsabilidad, algo que consideró habitual en la administración cuando se producen relevos ministeriales.

Europa Press consignó que el portavoz de UPN sostuvo que Cerdán y Alonso ejercían una fuerte influencia y acceso en el Palacio de Navarra, insinuando una relación preferente con la presidenta del Gobierno y su equipo, e insinuó además presuntas actividades delictivas. Esparza afirmó: “Es difícil de creer que ustedes fueran presuntamente unos delincuentes y unos ladrones por toda España y aquí fueran unos santos, señor Cerdán”. Ante estos planteamientos, Cerdán instó a la presidenta de la comisión a exigir respeto durante el interrogatorio, rechazó cualquier vínculo con los túneles de Belate y solicitó pruebas o documentos que acreditaran las acusaciones formuladas. Al respecto, remarcó: “Es un relato suyo, un relato inventado en esta comisión fruto del odio y del rencor que me tiene a mí porque no fue presidente del Gobierno de Navarra”.

A preguntas del portavoz socialista, Javier Lecumberri, sobre si tiene conocimiento de investigaciones en su contra por adjudicaciones específicas en Navarra, Cerdán señaló que desconoce si existen tales pesquisas, aunque recordó que UPN denunció la adjudicación de las obras de Belate. El exdirigente socialista indicó: “No sé si estoy investigado o no estoy investigado por esta obra, lo que sí puedo decir es que no van a encontrar nada de nada”. Agregó que conoce a Pedro López, exdirector general de Obras Públicas, pero aclaró que no participó en la mesa de contratación y que los encuentros con López tuvieron lugar antes de la constitución de la misma y de cualquier adjudicación, cuando discutían la posibilidad de conseguir subvenciones para la obra.

Durante su explicación añadió que en las reuniones ministeriales nunca se abordaron cuestiones relacionadas con empresas concretas, sino que se centraban en las necesidades de infraestructuras de Navarra. “El éxito o no éxito, el buen hacer o no buen hacer de los diputados y diputadas y senadores y senadoras que hay en Madrid, casualmente viene precedido de si ha conseguido o no ha conseguido subvenciones para su Comunidad, si su trabajo en Madrid ha merecido la pena o no ha merecido la pena”, indicó según Europa Press. Resaltó como ejemplos positivos los avances logrados en el Tren de Alta Velocidad, la N-121-A y los túneles de Belate.

El tema de los contactos en el hipódromo de la Zarzuela también formó parte de la comparecencia. Europa Press informó que ante la consulta sobre reuniones con el exdirigente de UPN Óscar Arizcuren, Cerdán confirmó que se reunió “muchas veces” con él, pero negó haber utilizado reservados o haber mantenido encuentros con empresarios para tratar adjudicaciones. “Ni hay reservado ni he tenido reuniones con empresarios ni nada de eso”, aseguró. Matizó que acudir al hipódromo en diez ocasiones en siete años no constituye una presencia habitual. Cerdán subrayó que en sus encuentros con Arizcuren no trataron temas empresariales ni licitaciones. Además, reconoció también una reunión con el portavoz de UPN, Javier Esparza, en la capital española, y subrayó que a partir de contactos similares se han elaborado teorías conspirativas.

La sesión permitió a Cerdán insistir en que las acusaciones contra él carecen de fundamentos probatorios y que las investigaciones en curso, según su percepción y los informes policiales que aportó, no prueban las imputaciones vertidas. Según reportó Europa Press, sostuvo que su gestión política consistió en trabajar por obtener fondos y recursos para Navarra, e insistió en que las declaraciones y documentos publicados por la UCO contienen errores o suposiciones sin base.