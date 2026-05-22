Detenido al sur de Alicante un fugitivo con una orden de Bielorrusia por fraude

Alicante, 22 may (EFE).- Un fugitivo de 52 años ha sido detenido en Pilar de la Horadada (Alicante) con una orden internacional para la extradición (OIDE) emitida por las autoridades de Bielorrusia por delitos de fraude contra la administración pública.

Según la Policía Nacional, Bielorrusia trasladó las sospechas de que este individuo podría haber elegido la provincia de Alicante para esconderse de la Justicia de su país y los agentes españoles no tardaron en localizarlo en Pilar de la Horadada, donde fue capturado.

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Los hechos que motivaron su detención, ocurrieron entre los años 2016 y 2022, periodo en el que el reclamado vendió intencionadamente ganado a precios inferiores al mercado a empresas rusas, que posteriormente lo revendían a su valor real, lo que distorsionó los resultados económicos de varias entidades y redujo la base imponible del impuesto sobre beneficios en Bielorrusia entre los años 2017 y 2021.

Como consecuencia, se dejaron de calcular y pagar impuestos, generando un perjuicio total de 905.297,5 rublos bielorrusos (unos 285.000 euros), hechos por los que se enfrenta a una pena máxima de siete años de prisión.

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El detenido ya ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición. EFE