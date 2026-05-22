Testifican ante el juez los hermanos de los detenidos por el crimen de Francisca Cadenas

Villafranca de los Barros (Badajoz), 22 may (EFE).- Los dos hermanos de los detenidos por el asesinato de Francisca Cadenas, la vecina de Hornachos (Badajoz) desaparecida en 2017, han llegado a primera hora de este viernes una nueva jornada de declaraciones testificales en los juzgados de Villafranca de los Barros.

Tras ellos, han llegado los dos abogados de la defensa y José Duarte ha explicado que los familiares podrían “ratificarse en sus declaraciones anteriores, hacer alguna distinta o simplemente, sobre todo los hermanos, acogerse a la dispensa de no declarar”.

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Además de los hermanos de los investigados, este viernes también están llamados a declarar una cuñada de los acusados, un agente de la Policía Local, un agente de la Guardia Civil y una vecina de Hornachos.

Sobre la posible reconstrucción de los hechos, Duarte ha indicado que todavía no se ha acordado ninguna diligencia en ese sentido y ha recordado que la participación de su defendido, el hermano menor quien confesó el crimen, sería voluntaria.

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“Julián tendría que prestar su colaboración para hacer una reconstrucción que pudiera arrojar luz”, ha afirmado, aunque ha matizado que esa eventual colaboración deberá ser compatible “con su situación de investigado por un delito gravísimo de asesinato y detención ilegal” y con su derecho de defensa.

El letrado también ha señalado que la defensa permanece a la espera del resultado de las declaraciones testificales previstas para este viernes y para el próximo 18 de junio, así como de las pruebas periciales pendientes.

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En relación con los informes elaborados en Madrid por el Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses, ha asegurado que no existen novedades por el momento, aunque ha mostrado confianza en unos análisis realizados “por personas imparciales y muy profesionales”.

La abogada de la familia de Francisca asistirá por videoconferencia a esta nueva jornada recogida de testificales en la fase de instrucción.

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Hasta ahora, en esta misma sede judicial han comparecido los dos investigados, Julián y Manuel G., el pasado 14 de marzo después de su detención, tras lo que el juez dictó su ingreso en prisión provisional sin fianza.

También han prestado declaración los tres hijos y el viudo de la víctima, así como las tres últimas personas que la vieron con vida la noche de su desaparición, entre ellas el matrimonio de cuya hija cuidaba Francisca y el temporero que se cruzó con ella en el callejón donde se perdió su pista.

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Igualmente, han comparecido varios vecinos de la familia investigada y el primer guardia civil que accedió a la vivienda de los acusados en mayo de 2017. EFE

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