Espana agencias

Sánchez se jacta de poner "freno" a Vox desde el Gobierno y dice que Feijóo pactará con Abascal "siempre que sumen"

Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha jactado este miércoles de que su Gabinete está actuando como "freno" y "dique de contención" de Vox y se ha mostrado convencido de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pactará para gobernar los de Santiago Abascal, siempre que sumen escaños suficientes.

Así lo ha dicho Sánchez en su segunda intervención en el Pleno del Congreso replicando tanto a los grupos de izquierdas que le han pedido más medidas para combatir el ascenso de la ultraderecha como al PP y Vox.

Sánchez se ha dirigido a aquellos "grupos de izquierda" que de "manera ingenua o intencionada" sostienen que las políticas del Gobierno no son "del todo suficientes" y contribuyen al auge de la ultraderecha. "Mienten", les ha replicado.

Y es que, a su juicio, es justo al contrario y es su Gabinete el que "actúa de dique de contención contra la reacción" y le "pone freno" aplicando políticas contrarias a las que reclama Vox, frente a la "alfombra roja" que le despliega el PP.

RESPETARÁ AL PRESIDENTE QUE SALGA DE LAS ELECCIONES DEL 27

Para Sánchez, no hay duda de que el PP volverá a pactar con Vox "siempre que les dé la suma". "No es un problema de alianzas, sino de políticas, de si se está a favor de la gente o de las élites", ha aseverado, garantizando, eso sí, que él respetará al presidente que sea elegido tras las "generales de julio de 2027" porque será una "decisión democrática" de la ciudadanía.

El presidente ha insistido en que desde hace años hay una operación político-mediática para "blanquear" a Vox y ha cargado contra quienes han equiparado al partido de Abascal con Sumar o Unidas Podemos para defender que tan legítimo es que el PP gobierne con Vox como que lo haga el PSOE con estas formaciones de izquierdas.

Para Sánchez, esa equiparación es injusta porque supone poner al mismo nivel a la ultraderecha y al Partido Comunista de España. "No es justo, coherente, ni veraz situar a quienes jalearon y defienden el golpe de Estado de 1936 con quienes pagaron con la vida, el exilio y la represión" su lucha por la democracia y contra el franquismo.

PP, VOX Y SALF "SON LO MISMO"

En este punto, ha recriminado a Feijóo que su grupo haya invitado a su campaña en Aragón a un grupo musical que reivindica "volver al 36", en referencia a 'Los meconios' y al comunicador Vito Quiles, al que las administraciones 'populares' "pagan con dinero público". "Todo esto demuestra que PP, Vox y Se Acabó la Fiesta son lo mismo en el fondo y en la forma", ha sentenciado.

Según Sánchez, Feijóo "forzó un congreso" del PP antes del verano para "reafirmar el liderazgo de alguna manera en entredicho de Feijóo", su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, reconoció que no tendrían problema en poner a Abascal en una Vicepresidencia del Gobierno y al día siguiente su portavoz y tuvo que ser matizada por el secretario general, Miguel Tellado, que negó que fueran a gobernar con los de Abascal.

"Hoy ya dicen que, por supuesto, van a poder gobernar con Vox", ha destacado, mostrando su preocupación por el "muy alto precio" que está convencido pondrá Abascal para pactar con el PP en Aragón, Extremadura o dónde sea. Y ha mencionado, en concreto, el fin del llamado 'pacto verde', lo que juzga "un atropello" teniendo en cuenta los estragos que está provocando el cambio climático por ejemplo con borrascas tan agresivas como las que se han sufrido estos días.

Y ha finalizado recordando al PP que entre el "original y la copia" la gente "se queda con el original". "Pero allá cada cual. El Gobierno continuará trabajando para la clase media y trabajadora todos los días de la legislatura y aspira a revalidar una mayoría parlamentaria más amplia para continuar avanzando durante los próximos cuatro años", ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un hombre niega en la Audiencia haber violado a su hija de tres años: "Soy un padre normal que quiere a sus hijos"

El juicio comenzó en Palma contra un individuo imputado por agresión sexual a una menor, quien sostiene que las acusaciones responden a una represalia familiar, mientras la Fiscalía solicita una pena de dieciocho años de prisión e indemnización económica

Un hombre niega en la

El Supremo comunica un cambio de magistrados en el tribunal que juzgará a Ábalos: Vicente Magro por Ana Ferrer

El Supremo comunica un cambio

Pol Lozano: "Nos hemos ganado el crédito para que la gente pueda confiar en nosotros"

Infobae

El Museu Tàpies explora la consolidación del imaginario del artista a lo largo de los 50

Infobae

Miles de docentes toman la calle en Cataluña en una huelga que pide más salario y recursos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La fuga de votos castiga

La fuga de votos castiga a los partidos centrales y engorda a los extremos: el PP pierde 1,2 millones que se van a Vox y el PSOE otros tantos que optan por la abstención

El buque ‘Patiño’ de la Armada ofrecerá transporte médico y hospital a bordo en la misión de la OTAN en el norte de Europa que lidera España

Pedro Sánchez defiende el acuerdo con Mercosur con miles de agricultores protestando por las calles de Madrid: “Es extraordinario para España”

Un jubilado de 71 años intentó quemar una oficina de la Seguridad Social con personas dentro porque le denegaron el subsidio: fue con seis litros de gasolina

Ayuso ofrece la medalla de Madrid a EEUU por ser el “faro del mundo libre” y compara a México y Venezuela con el régimen de Cuba

ECONOMÍA

Una mujer que vive sola

Una mujer que vive sola paga 56.000 euros en el recibo del agua: podía llenar varias piscinas olímpicas

Agricultores de toda España se concentran en Madrid contra el acuerdo con Mercosur: “Todos tenemos la costumbre de comer y queremos que sea bueno para la salud”

La brecha salarial persiste en la Comunidad de Madrid: los hombres ganan de media 8.000 euros más al año que las mujeres

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “En los últimos años ha cambiado mucho el control de la baja médica”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

Fin del sueño de Florentino:

Fin del sueño de Florentino: la Superliga se vacía y el Real Madrid pone fin al proyecto tras un acuerdo con la UEFA

Un penalti para acabar con 34 años de sequía: el día que la Real Sociedad ganó al Athletic para proclamarse campeón de la Copa del Rey

Los futbolistas del Real Madrid refuerzan su unión con una cena privada en la capital

Siguen las malas noticias para España: Samu Aghehowa sufre una lesión en el ligamento cruzado y podría decir adiós al Mundial 2026

El alto precio de ser un aficionado de LaLiga: cuánto cuesta ser de tu equipo favorito