Moncayola se apunta para Elche

Pamplona, 11 feb (EFE).- Osasuna ultima los detalles del encuentro ante el Elche del viernes con la buena noticia de que Jon Moncayola, ha entrenado, aunque por separado, después de varios días sin haberse podido calzar las botas debido a un cuadro respiratorio.

Con esta noticia, se avecina el alta médica para el mediocentro, uno de los futbolistas más utilizados por Alessio Lisci. Restan 48 horas para visitar al Elche, tiempo que parece suficiente para poder salir de inicio ante el cuadro ilicitano. No estuvo ante el Celta por este contratiempo y el jugador se encuentra con ganas de volver al once.

El conjunto dirigido por Lisci ha realizado ejercicios de activación y ha trabajado el balón parado a puerta cerrada y posteriormente ha hecho fútbol-tenis a puerta abierta.

No han participado en la sesión Enzo Boyomo, a causa de la lesión sufrida en el encuentro ante el Celta, e Iker Benito, que ha continuado con el proceso de recuperación de su lesión de rodilla.

Este jueves , los rojillos cerrarán la preparación del encuentro liguero contra el Elche con una sesión a puerta abierta a partir de las 11:00 horas en Tajonar. Posteriormente, Alessio Lisci ofrecerá la rueda de prensa previa al partido a las 12:45 horas. EFE

