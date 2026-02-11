Miércoles 11 de febrero de 2026

.

Madrid. Los reyes presiden este miércoles la ceremonia de entrega de los Premios Nacionales del Deporte correspondientes a 2023 y 2024 y que reconocen a los futbolistas Rodrigo Hernández y Aitana Bonmatí y a los atletas María Pérez y Álvaro Martín como los mejores de ambos años, respectivamente.

.

FÚTBOL COPA DEL REY

Bilbao. El estadio San Mamés, de Bilbao, acoge este miércoles el primer asalto de la semifinal vasca de la Copa del Rey entre el Athletic Club y la Real Sociedad, un cruce muy abierto que medirá al equipo bilbaíno revitalizado tras sus dos últimas victorias con un once donostiarra en racha desde la llegada del entrenador estadounidense Pellegrino Matarazzo. No se veían las caras en este torneo desde hace 39 años.

.

FÚTBOL COPA DEL REY

Madrid/Barcelona. El Atlético de Madrid y el Barcelona, que defiende el título, ultiman este miércoles su preparación para el encuentro que el jueves les cruzará en el primer acto de la semifinal de la Copa del Rey, en el estadio Riyadh Air Metropolitano de la capital de España.

. Ruedas de prensa de ambos entrenadores hacia las 13.00: el argentino Diego Simeone, por parte rojiblanca, y el alemán Hansi Flick, por parte azulgrana.

.

FUTBOL LIGA CAMPEONES FEMENINA

Madrid. El Real Madrid encara la eliminatoria de acceso a octavos ante el París FC con la intención de demostrar su favoritismo desde la ida de este miércoles en el Stade Charléty, tras cerrar en la séptima plaza la primera fase de la Liga de Campeones y antes de volver a cruzar su camino, si supera al equipo francés, con su particular 'bestia negra', el Barcelona.

. Además, previa del Atlético de Madrid-Manchester United.

.

MILÁN CORTINA 2026

Cortina d'Ampezzo (Italia). La sexta jornada de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 reparte medallas este miércoles en el supergigante masculino de esquí alpino, la combinada nórdica, los 15 kilómetros femeninos de biatlón, la final femenina de baches de esquí estilo libre, los 1.000 metros masculinos de patinaje de velocidad, el luge dobles femenino y masculino y la danza de patinaje artístico.

.

MILÁN CORTINA 2026 ESPAÑA

Cortina d'Ampezzo (Italia). Las parejas españolas formadas por Olivia Smart y Tim Dieck y Sofía Val y Asaf Kazimov compiten este miércoles en el programa libre de danza de patinaje artístico, mientras que la veterana Queralt Castellet lo hace en la ronda de clasificación de halfpipe femenino de snowboard.

.

BALONCESTO LIGA DE CAMPEONES

Redacción deportes. El Dreamland Gran Canaria, líder del Grupo L tras su triunfo en el duelo canario de la semana pasada, visita este miércoles al Trieste (20.00) en la cuarta jornada del Top-16 de la Liga de Campeones mientras que en el Grupo K el Unicaja, segundo, visita al Wurzburg alemán (19.00) en busca de un triunfo que le mantenga con opciones de alcanzar la primera posición que ostenta el Joventut.

.

AGENDA INFORMATIVA

.

ATLETISMO

- Reunión de Belgrado, del circuito Oro de World Athletics en pista cubierta.

.

AUTOMOVILISMO

- Entrenamientos de los equipos del Mundial de Fórmula Uno en el circuito de Sakhir en Baréin (hasta 13). (FOTO)

- Previa del Rally de Suecia, 2ª prueba del Mundial y que se disputa de jueves a domingo.

.

BALONCESTO

- Eurocopa. 18 jornada: Hamburgo-Baxi Manresa (19.30).

- Liga de Campeones. Top 16. 4ª jornada: Wurzburg-Unicaja (19.00) y Trieste-Dreamland Gran Canaria (20.00).

- Copa de Europa FIBA. 6ª jornada: PAOK-Surne Bilbao Basket (16.30) y Rostock-UCAM Murcia (18.30).

- Euroliga. Última hora de los partidos de la 28ª jornada Barça-Paris y Valencia Basket-Asvel Basket.

. Rueda de prensa del técnico del Barça, Xavi Pascual, y el alero Joel Parra (11.15. Palau Blaugrana).

- Eurocopa femenina. Última hora de los partidos de vuelta de 1/4 de final: ESB Villeneuve-Movistar Estudiantes y Perfumerías Avenida-Athinaikos.

- NBA: Charlotte Hornets-Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers-Washington Wizards y Orlando Magic-Milwaukee Bucks (01.00), Boston Celtics-Chicago Bulls, Brooklyn Nets-Indiana Pacers, Philadelphia 76ers-New York Knicks y Toronto Raptors-Detroit Pistons (01.30), Houston Rockets-Los Angeles Clippers, Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers y New Orleans Pelicans-Miami Heat (02.00), Denver Nuggets-Memphis Grizzlies, Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder y Utah Jazz-Sacramento Kings (03.00) y Golden State Warriors-San Antonio Spurs (FOTO) (04.00).

.

BALONMANO

- Liga ASOBAL. 16ª jornada: Bada Huesca-Recoletas At. Valladolid (20.00) y Sanicentro Guadalajara-Dicorpebal Logroño La Rioja (20.30).

.

CICLISMO

- Presentación del recorrido oficial de la Itzulia Basque Country 2026 (10.00. Ayuntamiento de Eibar. Salón de plenos).

- El BH Coloma Team, el equipo español de mayor categoría de bicicleta de montaña, presenta su nuevo proyecto para 2026, en el que destaca por el fichaje de corredores latinoamericanos, el brasileño Ulan Galinski y la chilena Catalina Vidaurre. (FOTO)

- Termina el Tour de Omán. 5ª y última etapa: Nizwa-Jabal Al Akhdhar sobre 155,9 km.

.

FÚTBOL

- Copa del Rey. Semifinales, ida (FOTO): Athletic-Real Sociedad (21.00).

. Previa del partido Atlético de Madrid-Barcelona.

. Atlético de Madrid. Entrenamiento a las 11.30 y posterior rueda de prensa de Diego Pablo Simeone. (FOTO) (VÍDEO)

. Barcelona. Entrenamiento en la ciudad deportiva a las 11.00 (primer cuarto de hora abierto) y rueda de prensa de Hansi Flick a las 13.00. (FOTO) (VÍDEO)

- Barcelona. El aspirante a la presidencia del FC Barcelona, Xavi Vilajoana, inaugura su sede electoral (10.00. Diagonal, 682).

- Previa del 50 Congreso Ordinario que la UEFA celebrará el jueves 12 en el Expo Hall de Bruselas, en el que presentará los datos económicos de la temporada 2024-2025 y el presupuesto para 2026-2027, antes del sorteo de la Liga de Naciones 2026-2027.

- Liga de Campeones femenina. 1/8, ida: París-Real Madrid (FOTO) (21.00) y OH Lovaina-Arsenal (18.45).

. Previa del Atlético de Madrid-Manchester United. (FOTO)

- Inglaterra (jornada 26): Aston Villa-Brighton, Crystal Palace-Burnley, Manchester City-Fulham (FOTO), Nottingham Forest-Wolves (20:30) y Sunderland-Liverpool (21:15).

- Copa de Italia (1/4 final): Bolonia-Lazio (21:00).

- Copa de Alemania. Cuartos de final. Bayern-Leipzig (20:45). (FOTO).

- El camino de los colombianos al Mundial 2026 se traza entre visas y retenes migratorios. Por Paula Cabaleiro. (FOTO)

.

FÚTBOL SALA

- Primera División. Adelantados de la 19ª jornada: Osasuna Magna-Jimbe Cartagena (20.00) y Movistar Inter-Illes Balears Palma (20.45).

.

HOCKEY

- Pro Liga. Australia-Argentina femenino, en Hobart (09.30).

.

MOTOCICLISMO

- Entrenamientos de los equipos del Mundial de Moto2 en el circuito del Algarve, en Portimao (Portugal) (y 12).

.

OLIMPISMO

- Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina 2026 (hasta 22). Información de Adrián R. Huber, enviado especial. (FOTO)

. Españoles: Clasificación de halfpipe femenino de Snowboard: Queralt Castellet (10.30). 1.000 m de patinaje de velocidad masculino (18.30): Daniel Milagros. Programa libre de danza de patinaje artístico: Olivia Smart/Tim Dieck y Sofía Val/Asaf Kazimov (19.30).

. Previa de la participación de Lucas Eguibar y Álvaro Romero en boardercross. Declaraciones de Lucas Eguibar. (VÍDEO)

. Entrevista con May Peus, presidente de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI). (VÍDEO)

. Pruebas con medallas: supergigante masculino de esquí alpino (11.30), combinada nórdica (13.45), 15 km femeninos de biatlón (14.15), final femenina de baches de esquí estilo libre (14.15), 1.000 metros masculinos de patinaje de velocidad (18.30), 2ª ronda de luge dobles femenino (18.53), programa libre de danza de patinaje artístico (19.30), 2ª ronda de luge dobles masculino (19.44).

.

POLIDEPORTIVO

- ​Los Reyes entregan los Premios Nacionales del Deporte correspondientes a los años 2023 y 2024, que convoca anualmente el Consejo Superior de Deportes (CSD). 10.30 h en el palacio del Pardo. (FOTO) (VÍDEO)

.

TENIS

- Torneo WTA 1.000 de Doha (hasta 14).

- Torneos ATP 500 en pista dura de Dallas (EEUU). y Róterdam (Países Bajos) y 250 en tierra batida de Buenos Aires (hasta 15).

.

WATERPOLO

- Resumen de la última jornada de la primera fase de la Liga de Campeones en la que el Sabadell recibe al Marsella (FRA) y el Atlètic Barceloneta al Hannover (ALE) (21.00).

- Previa de la sexta y última jornada de la primera fase de la Eurocopa en la que el Terrassa visita al Duisburg (ALE) y el CN Barcelona recibe al Szolnoki (HUN).

