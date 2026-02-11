Junts pide el traspaso ferroviario a Cataluña: "Cuando dependemos de España colapsamos"

Madrid, 11 feb (EFE).- La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha pedido este miércoles el traspaso integral de las competencias ferroviarias a Cataluña porque, según ha defendido, cuando los catalanes "dependen" de España, la región "colapsa".

Nogueras se ha expresado de esta manera durante la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 46 personas, y el de Gelida (Barcelona), donde murió el maquinista.

La portavoz de Junts ha defendido que el sistema de Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña funciona con el horario previsto aunque "llueva o nieve", mientras que los gestionados por Renfe, ha dicho, no funcionan.

A su juicio hay dos modelos, el catalán "que hace el trabajo bien" que tiene en cuenta "por encima de todo que el usuario tenga el mejor servicio posible" o el de Renfe con el que los catalanes siente "todo lo contrario".

En esa línea, ha trasladado a Sánchez una pregunta "directa, clara y sencilla": "Si en Cataluña existe un operador que funciona, que sobresale, que ofrece el mejor servicio y que los usuarios valoran positivamente, por qué nos tenemos que tragar un operador que no funciona, que no cumple, que está politizado y que pone en peligro no solo la movilidad de nuestro país, sino también la integridad de las personas que lo utilizan".

Nogueras ha echado en cara al Gobierno que no cumple con las inversiones en trenes que promete, que los trenes más antiguos son los de Cataluña y ha dejado claro que los catalanes pagan impuestos para tener servicios "de primera".

"Se ha demostrado que solo tenemos servicios de primera cuando gestionamos nosotros, porque ustedes nos están llevando a la miseria", ha enfatizado.

Además, Nogueras ha reprochado al Gobierno no cumplir sus compromisos en materias de vivienda, ocupaciones, multirreincidencia, migración, el catalán o "el derecho a la autodeterminación de Cataluña", además de prometer, en campaña electoral, "lluvia de millones en trenes". "Pero a la hora de la verdad no llega ni un euro en trenes", ha considerado.

Además, se ha referido al decreto del escudo social y ha estimado que un escudo social no es que un inquilino "no pague un alquiler", que se puedan "ocupar pisos que no son tuyos" ni "trasladar el coste de los errores" del Ejecutivo "a las familias que siempre han trabajado y pagado los impuestos".

Un escudo social "de verdad", ha añadido, es una red pública "fuerte", unos servicios sociales de proximidad, vivienda pública o ayudas "bien gestionadas", que a su juicio, es "lo contrario" de lo que está haciendo la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

"Ante este panorama, el escudo que necesita Cataluña es un escudo para protegerse de todos ustedes, porque para Cataluña no hay nada que se parezca más a un político español de derechas que un político español de izquierdas", ha remachado. EFE

