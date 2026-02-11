Espana agencias

Feijóo denuncia la "negligencia" de Sánchez porque Adamuz era "evitable": "Su Gobierno se sentará en el banquillo"

Tras la tragedia ferroviaria en Adamuz, Alberto Núñez Feijóo acusó al Ejecutivo de irresponsabilidad, afirmando que ignoraron múltiples alertas y exigió la renuncia de Sánchez y su ministro, además de anunciar reformas si llega al poder

En el debate sobre la gestión de los accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), Alberto Núñez Feijóo subrayó la existencia de 15 avisos provenientes de ocho instituciones diferentes que alertaban sobre deficiencias en la red ferroviaria antes del incidente de Adamuz. Según informó Europa Press, el dirigente del Partido Popular acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de haber desatendido advertencias de maquinistas, usuarios y organismos internacionales, y señaló que el resultado fue una tragedia que provocó 46 fallecidos, hecho que, sostuvo, resultaba evitable.

De acuerdo con el medio Europa Press, durante el Pleno del Congreso, Feijóo responsabilizó directamente al Ejecutivo de lo ocurrido, describiendo una “negligencia continuada” atribuible tanto al presidente como al ministro de Transportes. Feijóo interrogó a Sánchez sobre la ausencia de comparecencia ante la Cámara Baja y la falta de asunción de responsabilidades o disculpas públicas después del accidente, afirmando: “Su Gobierno se sentará en el banquillo también por esto. Donde no deberían seguir sentados es en esos escaños ni usted ni su ministro de Transportes”. Además, atribuyó a la administración la costumbre de eludir la responsabilidad política tras eventos trágicos, asociando este comportamiento con lo que denominó el “método del galgo de Paiporta”, en referencia a la gestión posterior a las inundaciones en Valencia.

El medio Europa Press detalló que Feijóo calificó la actuación del Gobierno como “jugar a la ruleta rusa con la seguridad de los ciudadanos” y recalcó que la tragedia de Adamuz no obedeció a una catástrofe imprevisible, sino a carencias previas de gestión y atención a las alertas. El líder de la oposición cuestionó la utilidad del Ejecutivo ante la acumulación de incidentes —como los de Adamuz, la red de Rodalies, el corte eléctrico y las inundaciones— para los que, a su juicio, el Gobierno tampoco asumió responsabilidad. Reprochó también lo que considera un ejercicio insuficiente de gobierno: “gobernar no es viajar en Falcon ni gastar el dinero público en lo que quieran, sino desgastarse para que no se desgaste su país”.

Durante su intervención ante el Congreso, Feijóo enumeró, según Europa Press, hasta diez funciones que, argumenta, el Gobierno omitió ejercer para evitar la tragedia. Señaló el cambio en la actitud institucional tras el accidente, remarcando la ubicación de mil limitaciones de velocidad en la red ferroviaria como respuesta tardía. También denunció la presencia de presuntas irregularidades en el Ministerio de Transportes, relacionando el encarcelamiento del exministro José Luis Ábalos con una degradación en la gestión y el mantenimiento del sistema. Atribuyó las fallas a una priorización de intereses partidistas y personales en detrimento de la inversión técnica, indicando: “A más Jessicas, menos técnicos. A más mordidas, menos dinero para mantenimiento. Y a más horas en tuiter, menos horas trabajando”.

En sus declaraciones recogidas por Europa Press, el presidente del Partido Popular insistió en que tanto el jefe del Ejecutivo como el responsable de Transportes deberían abandonar sus cargos, y comparó el comportamiento institucional en el velatorio de víctimas: “Un presidente decente escoge acompañar a las familias en el funeral y no tuitear a esa hora con Elon Musk”. En este sentido, subrayó que el Gobierno había fallado en todas las etapas de prevención y respuesta, y reclamó “humildad” ante los hechos.

Feijóo adelantó también propuestas en materia de seguridad ferroviaria de cara a un eventual acceso a La Moncloa. Según recogió Europa Press, anunció la creación de una agencia de seguridad del transporte, excluyendo la influencia de personas sin conocimientos técnicos en la materia. Además, propuso aprobar un presupuesto extraordinario para actualizar y poner en condiciones óptimas toda la infraestructura ferroviaria durante las dos próximas décadas. Otra de las medidas expuestas consistió en modificar el actual sistema de indemnizaciones a los usuarios, con el argumento de que resulta injusto compensar con base en la tarifa de un tren de segunda cuando el billete corresponde a un servicio de alta velocidad.

La crítica de Feijóo incluyó la falta de presentación de la auditoría general ferroviaria, obligación recogida en la Ley de Movilidad. Acusó al Gobierno de incumplimiento normativo y de falta de transparencia. También cuestionó el nivel de credibilidad del Ejecutivo, afirmando que el presidente Sánchez es percibido por los españoles como una amenaza mayor que cualquier otro factor de riesgo: “La amenaza que más inquieta a nuestros compatriotas es usted”, expresó, según señaló Europa Press. El líder del PP concluyó que esta percepción se reflejará en futuras convocatorias electorales, como —según su propio ejemplo— en los recientes comicios de Extremadura y Aragón.

