El agua del río Bullaque entra en dos núcleos urbanos de Ciudad Real, donde trabaja la UME

Toledo, 11 feb (EFE).- El agua del río Bullaque ha entrado este miércoles en los núcleos urbanos de El Tormo y El Robledo, en la provincia de Ciudad Real, debido a la subida del caudal por las lluvias de los últimos días y el desembalse del pantano de Torre de Abraham, una situación que también ha motivado la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que ya trabaja en la zona con más de una treintena de efectivos.

Estos datos los ha aportado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), tras la elevación a nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de Castilla La Mancha (Pricam), a la que ha asistido el presidente regional, Emiliano García-Page.

Además, Ruiz Molina ha informado de que este jueves se ha suspendido la actividad lectiva en nueve municipios del entorno del Bullaque y ha precisado que un total de catorce carreteras en la provincia de Ciudad Real están cortadas al tráfico.

En concreto, los municipios donde se ha suspendido la actividad lectiva este jueves son Agudo, Horcajo de los Montes, Anchuras, Navalpino, Alcoba de los Montes, Arroba de los Montes, El Robledo, Pueblonuevo del Bullaque y Puebla de Don Rodrigo.

En cuanto al despliegue de la UME, ha detallado que se ha solicitado su ayuda para tener acceso a las explotaciones ganaderas, en ocasiones con medios acuáticos, y también para que ayuden a construir muros de contención para evitar un mayor daño que se pudiera producir en municipios.

Ruiz Molina ha detallado que durante la reunión se ha analizado la situación de las cinco provincias, si bien ha señalado que donde se están produciendo más incidencias es en la de Ciudad Real, sobre todo por el desembalse del pantano de Torre de Abrahám, que puede tener afectación a municipios.

De hecho, ha desvelado que el agua ya ha entrado en los cascos urbanos de El Robledo y El Tormo, donde se están produciendo inundaciones en locales y garajes y ha indicado que se ha recomendado a los residentes en viviendas diseminadas que pasen la noche en otras residencias o en casas de familiares o amigos.

Asimismo, ha señalado que también se está atento al transporte sanitario, si bien ha indicado que de momento no se han detectado afecciones en ese ámbito.

También ha indicado que el Cecopi está en contacto con el Ayuntamiento de Talavera, donde se han producido inundaciones en calles y garajes, y ha asegurado que la administración local ha trasladado su "satisfacción por los recursos que a parte de los que puede proveer el municipio está aportando la Junta a través del Infocam".

En total, ha informado de que desde que se activó el Pricam el jueves 5 de febrero se han registrado 299 incidencias, sobre todo inundaciones y obstáculos en la vía pública y en las carreteras.

Y también se han mandado nueve mensajes Es-Alert para alertar a la población del riesgo de inundaciones y solicitar precaución, el último de ellos este mismo miércoles a las 14:30 horas en Fernán Caballero, en Ciudad Real, para alertar a la ciudadanía sobre las dificultades derivadas de la lluvia y los riesgos que pueden conllevar las altas temperaturas y el deshielo.

En cuanto a la cuenca del Tajo, ha señalado que "hay estabilidad entro del episodio de tormentas que estamos sufriendo" y ha apuntado que la Confederación no prevé, en principio, que los caudales puedan "ir a más".

En general, el consejero de Hacienda ha señalado la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología es que el jueves acabe el actual episodio de lluvias, aunque ha advertido de que "el viernes hay otro", por lo que ha reconocido que genera preocupación porque "llueve sobre mojado".

Con todo, ha valorado que todas las administraciones están "perfectamente coordinadas para prestar ayuda a los municipios que lo vayan solicitando".

Por su parte, el delegado del Gobierno central en Castilla-La Mancha, Juan Pablo Sabrido, ha detallado que a última hora de este miércoles hay desplegados en la ribera del Bullaque un total de 35 efectivos de la UME, a la que se sumará otra unidad que va de camino.

Sabrido ha explicado que los efectivos de la UME se centran en hacer "actividad preventiva en materia de personas" y también están auxiliando a animales que habían quedado aislados, ya que aportan medios que a veces los ayuntamientos, las diputaciones o las comunidades autónomas no tienen.

De este modo, también ha valorado la coordinación institucional y ha subrayado que el Gobierno central "cumple con las expectativas de los ciudadanos" y presta ayuda permanente.

Por otro lado, ha recordado que el Consejo de Ministros aprobó el martes la declaración de Castilla-La Mancha y otras comunidades autónomas como zona afectada por una emergencia por las borrascas de los últimos días, en tanto que la próxima semana tiene previsto aprobar un decreto con medidas específicas para paliar los estragos causados por estas inclemencias meteorológicas.

"Estamos actuando de una manera coordinada y en la medida de lo posible muy preventiva", ha subrayado Sabrido, que ha confiado en que las ayudas y subvenciones por desperfectos "se puedan otorgar con carácter inmediato". EFE

