Dos guardias civiles rescatan a un migrante de morir ahogado tras golpearse con unas rocas

Ceuta, 11 feb (EFE).- Dos agentes de la Guardia Civil de Ceuta han rescatado del mar a primeras horas de la mañana de este miércoles a un joven migrante marroquí a punto de morir ahogado tras quedar prácticamente inconsciente tras golpearse con unas rocas próximas a la frontera norte con Marruecos.

Según ha informado a EFE un portavoz del instituto armado, el suceso se ha producido sobre las 06:30 horas de esta mañana cuando los agentes observaron la presencia de un migrante que intentaba entrar a nado, tras haberse lanzado al mar desde las costas marroquíes de Beliones, próximas a la frontera norte de Benzú.

En su travesía el migrante se golpeó contra las rocas del espigón fronterizo, sufriendo varias fracturas y quedando prácticamente inconsciente en el agua.

La rápida intervención de los agentes permitió que pudiera ser liberado del lugar y ser trasladado hasta la orilla, donde se comprobó que sufría varias fracturas en una pierna como consecuencia de los golpes así como daños en la cabeza.

Una ambulancia acudió al lugar para trasladar al joven hasta el Hospital Universitario de la ciudad, donde permanece ingresado. EFE

