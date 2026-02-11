Ayuntamiento propone sanción de 600 euros al Guadalajara por obras sin licencia en la Copa

Guadalajara, 11 feb (EFE).- El Ayuntamiento de Guadalajara ha notificado al Club Deportivo Guadalajara una propuesta de sanción de 600 euros por la instalación de varias gradas supletorias sin la licencia municipal necesaria, con motivo de la celebración del partido de la Copa del Rey frente al FC. Barcelona, el pasado 16 de diciembre.

Así lo ha confirmado el concejal de Urbanismo y segundo teniente de alcalde, Alfonso Esteban, quien a preguntas de los periodistas en una comparecencia ha subrayado que se trata de un informe técnico-jurídico de propuesta y no de una resolución firme, ya que todavía el club morado puede presentar nuevas alegaciones.

“Lo que hay ahora mismo es un informe de propuesta de sanción de 600 euros por una falta que se ha determinado que es leve, porque ha habido atenuantes”, ha explicado Esteban.

Inicialmente, la infracción había sido calificada como grave, pero el desmontaje de la estructura objeto del expediente y la valoración de las alegaciones presentadas han motivado su rebaja a leve.

El edil ha insistido en que el procedimiento administrativo sigue su curso y que todavía no se ha dictado el decreto definitivo, y el club dispone de un plazo de 15 días desde la notificación para formular nuevas alegaciones.

En caso de no presentarse, la sanción “quedará previsiblemente fijada en 600 euros”, la cuantía mínima prevista para este tipo de infracciones.

Esteban ha defendido el “rigor administrativo” frente al “sensacionalismo” y ha recordado que “las cosas tienen que acabar para poder decir exactamente lo que ha ocurrido”, apelando a respetar los tiempos y garantías del procedimiento legal. EFE

