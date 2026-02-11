AFE abandona FIFPRO y liderará la creación de un nuevo sindicato mundial

Madrid, 11 feb (EFE).- La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) dejará de pertenecer al sindicato internacional, FIFPRO, y liderará la creación de un nuevo sindicato mundial de futbolistas, "con el objetivo de fortalecer la interlocución con operadores del deporte mundial".

La medida fue aprobada este miércoles en la Asamblea General Extraordinaria con el respaldo del 99,6 % de los votos, a propuesta de la junta directiva que preside David Aganzo, que fue presidente de FIFPRO entre noviembre de 2021 y mayo de 2024.

La Junta Directiva de AFE argumentó está decisión "por la absoluta falta de transparencia de FIFPRO, además de su nula interlocución con instituciones de ámbito internacional, algo que perjudica a los y las futbolistas". EFE