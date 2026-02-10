Espana agencias

Los Comunes defienden que el proyecto de coalición progresista es "abierto" y esperan consolidarlo

La líder de los Comuns subraya que su alianza con otras fuerzas de izquierda busca ampliar el espacio político alternativo, defendiendo la inclusión de nuevas formaciones y el trabajo colectivo para fortalecer el proyecto en las próximas elecciones generales

Jéssica Albiach abordó la propuesta de Gabriel Rufián sobre una posible alianza electoral de izquierdas destacando su carácter individual y la falta de apoyo de formaciones como BNG, Bildu y la propia ERC. Según informó Europa Press, la presidenta de los Comuns en el Parlament se refirió a este planteamiento en una rueda de prensa, poniendo el foco en la construcción colectiva y discreta de iniciativas que busquen consolidar amplios espacios alternativos de izquierda. En ese contexto, señaló: “Coincido con él en que estamos en un momento de responsabilidad histórica, pero sí que creo que cuando queremos que las cosas salgan bien es mejor trabajarlas con discreción y en colectivo y no a golpe de 'tuit".

De acuerdo con Europa Press, Albiach insistió en que el proyecto de coalición progresista impulsado por los Comuns y otras fuerzas es “abierto” y contempla la integración de nuevas formaciones políticas. La líder subrayó la importancia del trabajo conjunto con organizaciones como Movimiento Sumar, IU y Más Madrid, apuntando a que todas forman parte del Gobierno central. Su objetivo, tal como reiteró, es consolidar este espacio político de cara a las próximas elecciones generales y extenderlo hacia segmentos situados más a la izquierda del PSOE.

En su intervención, Albiach explicó que el acto previsto en Madrid para el 21 de febrero permitirá debatir y coordinar el rumbo del Gobierno central en lo que resta de legislatura. El encuentro servirá también para explorar formas de ampliar la presencia y consolidar el proyecto progresista. Según publicó Europa Press, la presidenta de los Comuns hizo hincapié en el valor de la política útil y defendió la necesidad de “ofrecer muestras palpables a la ciudadanía” de que la acción política puede mejorar la vida cotidiana. Para alcanzar este propósito, defendió la apertura del espacio a más actores y la flexibilidad del proyecto.

Albiach afirmó, de acuerdo con Europa Press, que la identidad y la “marca” de la coalición estarán subordinadas al objetivo de fortalecer el espacio progresista. Explicó que la marca será “la herramienta que debe estar al servicio del proyecto y de llegar a más”, por lo que no consideran prioritario cerrarse en este momento en torno a una denominación, sino trabajar por la inclusión y crecimiento del espacio a través del diálogo con diferentes fuerzas políticas.

La líder parlamentaria de los Comuns enfatizó que la coyuntura enfrenta a las formaciones de izquierda a una doble responsabilidad: resistir el avance de propuestas reaccionarias y atender las demandas ciudadanas con soluciones reales. Resaltó la preparación de reuniones con diferentes partidos para hacer crecer el espacio, defendiendo la idea de que el proceso debe seguir abierto y tener como prioridad la amplitud y la permeabilidad del proyecto.

En cuanto a la propuesta de Rufián, Albiach precisó que se trata de una “propuesta individual” que no ha reunido consenso entre partidos nacionalistas y de izquierda como el BNG y Bildu, según consignó Europa Press. La líder reafirmó su preferencia por la construcción colectiva y el acuerdo interno antes de lanzar propuestas públicas, subrayando la conveniencia de actuar con discreción y dentro de los procesos compartidos en lugar de priorizar declaraciones en redes sociales.

Europa Press destacó que los Comuns consideran central fortalecer la integración de fuerzas progresistas a través del trabajo conjunto y el diálogo abierto. La posición expresada por Albiach en la rueda de prensa sitúa al partido en una apuesta por la cooperación y la inclusión, orientada a consolidar y ampliar la coalición progresista con vistas a las futuras convocatorias electorales, haciendo énfasis en la utilidad social y la cercanía a las inquietudes de la ciudadanía.

