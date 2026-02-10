El Gobierno augura que el caso del alcalde de Móstoles "sacará los colores" a Feijóo igual que Nevenka al PP de Aznar

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha criticado al PP de Alberto Núñez Feijóo por no respaldar a la exconcejala de Móstoles que denunció al alcalde de la localidad y considera que este caso le va a "sacar los colores" al igual que ocurrió, a su juicio, con el de Nevenka Fernández en la etapa de José María Aznar.

De este modo ha comparado la denuncia de una exedil de la localidad madrileña contra el alcalde Manuel Bautista por presunto acoso laboral y sexual con el caso de la también exconcejal de Ponferrada (León) que en el año 2001 denunció a su superior por acoso sexual.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo se ha dirigido a las mujeres del Partido Popular y les ha preguntado "qué sienten" al escuchar las declaraciones de esta mujer que anunció una denuncia contra Bautista.

Desde el PP de Madrid han restado credibilidad a la denunciante y consideran que se trata de una venganza personal contra el alcalde, que se considera una víctima de un "chantaje político".

A su vez, Feijóo ha respaldado la actuación del PP de Madrid, dijo que toda mujer víctima debe acudir a la Justicia y defendió que su partido investigó el caso y no encontró indicios suficientes para actuar.