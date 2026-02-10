Espana agencias

Benjamín León jura el cargo como nuevo embajador de Estados Unidos en España

El nuevo embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León, ha jurado el cargo este martes después de que la Cámara Alta estadounidense diese luz verde el pasado mes de diciembre a su nombramiento.

Así, el candidato del presidente, Donald Trump, ha jurado el cargo ante el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tras la aprobación por unanimidad del Senado, una vez completado el procedimiento para su ratificación que arrancó hace casi once meses.

La Embajada estadounidense en Madrid felicitó entonces a León --un empresario de origen cubano de 82 años-- por su confirmación tras ser nominado por Trump a principios de enero de 2025, antes de su regreso a la Casa Blanca el 20 de ese mes.

"Estamos deseando darle la bienvenida en Madrid, donde presentará sus cartas credenciales al Rey Felipe VI, y trabajará para promover los intereses de Estados Unidos y seguir reforzando la relación que une a nuestros países", sostuvo la legación diplomática.

"REVERTIR" EL "GRAN ERROR" DE SÁNCHEZ EN DEFENSA

Durante su comparecencia ante la comisión de Exteriores del Senado a mediados de octubre, León aseguró que trabajará para "revertir" el "gran error" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de negarse a destinar el 5% del PIB en gasto militar, a pesar de lo acordado en la cumbre de líderes de la OTAN a finales de junio en La Haya.

Entonces, sostuvo que "es realmente preocupante" que Sánchez "se comprometiera" junto con el resto de países europeos a alcanzar el objetivo del 5% y que ahora afirme que "solo llegarán al 2%", en línea con las críticas que en varias ocasiones ha manifestado públicamente Trump respecto a la postura del Ejecutivo español.

"Trabajaré diligentemente con el Gobierno español para que comprendan que es un gran error (...), para revertir y cumplir con el compromiso", se comprometió el ya actual embajador.

España "siempre ha sido un gran socio de Estados Unidos durante casi toda su vida", dijo León durante su audiencia de confirmación, destacando que "han sido un gran anfitrión" del Ejército estadounidense "durante 70 años, y más", en referencia a los Pactos de Madrid de 1953, en los que se le cedieron varias bases militares en territorio español.

"Vino a Estados Unidos desde la Cuba comunista cuando tenía 16 años, con sólo cinco dólares en el bolsillo, y logró convertir su empresa, Leon Medical Centers, en un increíble negocio", destacó Trump sobre León cuando anunció su designación.

Estados Unidos ha estado sin embajador en Madrid desde la marcha anticipada de la anterior, Julissa Reynoso, quien dejó su cargo en junio de 2024 para regresar a su actividad laboral previa en Estados Unidos antes de ser nombrada por Joe Biden.

