1-1. River depende de sí mismo al rescatar un empate agónico con Bragantino

Buenos Aires, 20 may (EFE).- River Plate rescató este miércoles un agónico empate 1-1 ante Bragantino en la penúltima jornada del Grupo H de la Copa Sudamericana, y ratificó su condición de único líder de la zona, con lo que depende de sí mismo para avanzar a los octavos de final del torneo.

Alexis Vinicius (m.34) abrió la cuenta para el visitante y el juvenil Lautaro Pereyra (m.93) estableció el empate en un resultado que terminó siendo beneficioso para el Millonario.

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Con este resultado River queda líder del Grupo H con 11 puntos, Bragantino llegó a 7 unidades, mientras Carabobo suma 6 y Blooming 1, a la espera del juego entre venezolanos y bolivianos este jueves en Asunción tras la mudanza de la localía de los segundos.

En el partido que marcó el regreso a la portería de River para Franco Armani, un River con mayoría de reservas no pudo hacer la diferencia en la primera media hora de juego con un remate del colombiano Juan Fernando Quintero y un golpe de cabeza de Ian Subiabre por arriba del travesaño.

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Y en el minuto 34 Bragantino golpeó con un remate de cabeza de Alexis Vinicius tras un centro de Isidro Pitta y un error defensivo del chileno Paulo Díaz.

En el tiempo restante de la primera etapa Maximiliano Salas de cabeza casi logra el empate y Franco Armani evitó el segundo de la visita.

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En el complemento José Herrera enganchó para su pierna izquierda y sacó un remate que se fue al lado del palo que pudo haber sido el segundo de la visita, en una situación que luego se repitió pero que exigió la aparición de Franco Armani, que volvió a ser fundamental ante un cabezazo para atrás de Germán Pezzella.

Juan Fernando Quintero con dos remates apenas desviado avisó lo que en el minuto 93 volvió a probar a un Cieiton que dio rebote para que Lautaro Pereyra empujara el balón a la red para el empate agónico.

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Para River ahora llegará el domingo la final del Torneo Apertura ante Belgrano en Córdoba, mientras Bragantino visitará a Vasco da Gama por el Brasileirao.

En la sexta y última jornada de este Grupo H, River Plate será local de Blooming en el Estadio Monumental y Bragantino recibirá a Carabobo. EFE

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