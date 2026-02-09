Espana agencias

La Audiencia Nacional envía a prisión al líder de la presunta trama de narcotráfico vinculada al exjefe de la UDEF

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Francisco de Jorge ha acordado este lunes enviar a prisión provisional a Ignacio Torán, el presunto líder de la trama de narcotráfico vinculada al exjefe de la UDEF Óscar Sánchez, tres días después de que fuera detenido en el marco de las pesquisas sobre el blanqueo de capitales.

Así lo han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, que han señalado que el magistrado ha adoptado esta decisión después de que este mismo lunes se haya celebrado una vistilla para decidir sobre las cautelares que le serían impuestas. Fue el pasado viernes cuando Torán compareció ante el instructor, acogiéndose a su derecho a no declarar como investigado.

Según las citadas fuentes, la Fiscalía pidió en ese momento la detención de Torán, alegando que el riesgo de fuga había aumentado porque la investigación está muy desarrollada y va camino de juicio. El magistrado acordó en ese instante su detención, fijando para este lunes la citada vistilla de cautelares.

Cabe recordar que Torán fue puesto en libertad el pasado mes de abril después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional reconociese que se había vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva y a la libertad por no facilitar a su defensa "elementos esenciales" de la causa necesarios para impugnar la privación de libertad.

LA POLICÍA DICE QUE SE INTRODUJERON 70 CONTENEDORES

En un oficio, al que tuvo acceso esta agencia de noticias, los agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional señalan a Torán como el "responsable de la importación" de la droga y como "socio e interlocutor principal" del exjefe de la UDEF.

En uno de los últimos oficios aportados a la causa, se detalla que Óscar Sánchez estuvo presuntamente implicado en la introducción de, al menos, 39 contenedores --sólo dos fueron intervenidos-- con unas 73 toneladas de cocaína, por los que Torán pagó al agente más de 32 millones de euros.

Sobre Torán, los agentes consideran que, "para integrar los fondos procedentes del tráfico de cocaína a gran escala", creó "una estructura empresarial compleja en España, en la cual se aprecian inicialmente sociedades sin actividad económica real".

Los investigadores sostienen que, tras identificar una serie de inmuebles atribuidos a Torán, "ha sido posible cuantificar su valor aproximado en más de doce millones de euros".

"A estos inmuebles, cabe añadir los vehículos intervenidos de los que disponía a nivel particular (intervenidos en el registro de su domicilio), un total de 6, todos ellos vehículos de alta gama y de reciente matriculación: dos Porsches, dos Audis, un Mercedes Benz y un Smart".

