Espana agencias

Esteban (PNV) cree que si se ha concedido la semilibertad a 'Txeroki' será porque "está dentro de la legislación"

Guardar

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado que, si el exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias 'Txeroki', ha salido este lunes de la prisión de Matutene de San Sebastián en régimen de semilibertad será porque "está dentro de la legislación".

En una entrevista concedida a la Cadena SER, recogida por Europa Press, Esteban ha censurado que el PP aproveche cualquier ocasión para criticar al PNV, después de que su presidente, Alberto Núñez Feijóo, haya asegurado sobre la concesión de la semilibertad a 'Txeroki': "Bildu ordenó, el PSOE ejecutó y el PNV acató".

La medida fue autorizada por el Gobierno Vasco a propuesta de la Junta de Tratamiento de la prisión donostiarra, en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que supone una flexibilización en su régimen de internamiento.

En una entrevista concedida a la cadena SER, recogida por Europa Press, el lñider jeltzale ha señalado que "la verdad es que Feijóo y todo el PP no pierden ocasión para citar al PNV, aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, venga o no a cuento".

"Ya sé quién es Txeroki, y no es precisamente mi amigo, ni me cae bien, pero supongo que, si se ha producido, es porque está dentro de la legislación", ha añadido.

Según ha indicado, fue la Junta de Tratamiento de la cárcel la que opinó que debía concedérsele la semilibertad, "lo propuso y, luego, la consejera socialista ha decidido que sea así", ha manifestado, en alusión a la titular de Justicia y derechos Humanos del Gobierno Vasco, María Jesús San José.

Preguntado por su relación con el PP y, en concreto, con Feijóo, ha reconocido que hay "puentes" con el Partido Popular, pero no habla habitualmente con su presidente.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Familias del Pitanxo no están sorprendidas por el escrito de la fiscal: "La verdad saldrá"

Infobae

La autopista AP-7 se reabrirá al tráfico por completo esta madrugada en sentido sur

Infobae

Tomás Guitarte (Teruel Existe) pide una alta participación para marcar el rumbo de Aragón

Infobae

La participación es del 10,81 % en las elecciones de Aragón hasta las 11.15 horas

Infobae

Abengochea (IU-Sumar): "Es imprescindible votar porque este derecho podemos perderlo"

Marta Abengochea insta a la ciudadanía a llenar las urnas este domingo advirtiendo del peligro de retroceso democrático y recordando el sacrificio histórico que representa el sufragio mientras señala que toda la jornada electoral será decisiva para el futuro

Abengochea (IU-Sumar): "Es imprescindible votar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cuenca niega haber dado órdenes

Cuenca niega haber dado órdenes a Pradas durante la DANA, pero le envió un mensaje diciéndole “Salo, de confinar nada”

Elisa Mouilaá da marcha atrás y decide mantener la acusación contra Íñigo Errejón días después de retirarla

Elon Musk vuelve a cargar contra Pedro Sánchez tras la derrota del PSOE en Aragón: “Su partido está perdiendo elecciones, rechazado por sus propios votantes”

La dirección de ERC cierra la puerta a la candidatura conjunta de izquierdas que quiere Rufián: “Si él quiere ser candidato lo será”

Feijóo pide “responsabilidad” a Vox y ataca a Sánchez: “La gente ya no le soporta y me pregunto cuántos tortazos electorales necesita para entenderlo”

ECONOMÍA

Las claves del acuerdo que

Las claves del acuerdo que consigue desconvocar la huelga de trenes: 3.600 nuevas contrataciones y aumento del gasto en mantenimiento hasta los 1.179 millones de euros para 2030

Air Europa retoma sus vuelos a Venezuela el 17 de febrero y Plus Ultra el 3 de marzo: las conexiones aéreas se reanudarán progresivamente

Los sindicatos mayoritarios suspenden la huelga de trenes desde el 10 de febrero tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transportes

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Tres días de huelga ferroviaria: los sindicatos mantienen el paro por seguridad tras los accidentes de Adamuz y Gelida

DEPORTES

Vietnam está construyendo el estadio

Vietnam está construyendo el estadio más grande del mundo: 135.000 espectadores y estará listo para 2028

Un árbitro asturiano es detenido por una presunta agresión sexual a una prostituta a la que engañó haciéndose pasar por policía

Las palabras de Joan Laporta tras dimitir como presidente del FC Barcelona: “Me voy con ganas de volver a veros”

Rafa Yuste, el nuevo presidente interino del FC Barcelona: así es el amigo fiel de Laporta en el colegio

Sofía Val, la patinadora española que busca emocionar vestida de inteligencia artificial en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Pienso: ‘No eres Sofía, eres una IA’”