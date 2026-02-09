Esteban (PNV) cree que si se ha concedido la semilibertad a 'Txeroki' será porque "está dentro de la legislación"

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado que, si el exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias 'Txeroki', ha salido este lunes de la prisión de Matutene de San Sebastián en régimen de semilibertad será porque "está dentro de la legislación".

En una entrevista concedida a la Cadena SER, recogida por Europa Press, Esteban ha censurado que el PP aproveche cualquier ocasión para criticar al PNV, después de que su presidente, Alberto Núñez Feijóo, haya asegurado sobre la concesión de la semilibertad a 'Txeroki': "Bildu ordenó, el PSOE ejecutó y el PNV acató".

La medida fue autorizada por el Gobierno Vasco a propuesta de la Junta de Tratamiento de la prisión donostiarra, en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que supone una flexibilización en su régimen de internamiento.

En una entrevista concedida a la cadena SER, recogida por Europa Press, el lñider jeltzale ha señalado que "la verdad es que Feijóo y todo el PP no pierden ocasión para citar al PNV, aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, venga o no a cuento".

"Ya sé quién es Txeroki, y no es precisamente mi amigo, ni me cae bien, pero supongo que, si se ha producido, es porque está dentro de la legislación", ha añadido.

Según ha indicado, fue la Junta de Tratamiento de la cárcel la que opinó que debía concedérsele la semilibertad, "lo propuso y, luego, la consejera socialista ha decidido que sea así", ha manifestado, en alusión a la titular de Justicia y derechos Humanos del Gobierno Vasco, María Jesús San José.

Preguntado por su relación con el PP y, en concreto, con Feijóo, ha reconocido que hay "puentes" con el Partido Popular, pero no habla habitualmente con su presidente.