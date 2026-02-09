Espana agencias

Escolta de Mazón declara a la jueza que el expresident llegó al Palau sobre las 19.50 horas: "Ahora bajo y nos vamos"

El primer escolta del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón que declara este lunes ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha asegurado que el exjefe del Consell llegó el 29 de octubre por la tarde al Palau sobre las 19.50 horas y que les trasladó: "Ahora bajo y nos vamos".

Así lo ha indicado en su comparecencia como testigo ante la magistrada que investiga la tragedia que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia en una causa en la que figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y su ex número dos, Emilio Argüeso.

La magistrada ha citado en esta jornada a tres escoltas que el 'expresident' de la Generalitat tenía asignados el día de la dana. El primero de ellos, según ha podido saber Europa Press, empezó ese 29 de octubre el servicio a las 7:30 horas hasta las 2 de la mañana del día siguiente.

Tras recoger a Mazón en su domicilio, se desplazaron a un acto de Sanidad en la avenida de Cataluña --donde está ubicada la Dirección General de Salud Pública-- y ha detallado que, a esa hora, no había oído nada sobre la emergencia.

Sobre las 11.00 horas llegaron al Palau de la Generalitat y después de los actos previstos allí, se dirigieron a pie al restaurante donde el 'expresident' tenía la comida --el local El Ventorro, donde comió con la periodista Maribel Vilaplana--.

El coche oficial se quedó en el Palau y, en el restaurante, Mazón les despidió y les trasladó que se fueran, por lo que continuó él solo hacia el local y ellos regresaron a la sede de la Presidencia.

Sobre las 19:00 o las 19:15 horas salieron a repostar con sus coches, en un momento en el que el chófer de Mazón recibió un aviso para ir a recogerlo, y así se lo comunicó el conductor a ellos a sobre las 19:15/19:20 horas. Es Mazón el que, según esta declaración, volvió al Palau.

Los escoltas llegaron sobre las 19.35 horas y el 'expresident' lo hizo unos 15 minutos més tarde, hacia las 19.50. Mazón subió al despacho y les dijo: "ahora bajo y nos vamos". El rato en el que tardó en subir y bajar duró "muy poco" y, de hecho, salieron del Palau sobre las 20.00 o un "poquito antes".

El asesor Josep Lanuza iba en coche del 'expresident', los escoltas les siguieron y, de camino al Centro de Coordinación de Emergencias, recogieron a la jefa de prensa, Maite Gómez. A l'Eliana llegaron sobre las 20.30 horas. Al ser un sitio seguro, no entraron a ninguna dependencia con Mazón.

