Un apoderado de Vox denuncia amenazas de un vecino de Torre de Arcas (Teruel) durante la jornada electoral

Vox ha denunciado este domingo ante la Guardia Civil las amenazas recibidas presuntamente por uno de sus apoderados por parte de un vecino de la localidad de Torre de Arcas, en la Comarca turolense del Matarraña.

El apoderado afectado es Aaron Corcuera, coordinador de este partido político en Sant Mateu (Castellón), que había acudido a este pequeño municipio turolense para supervisar la jornada electoral.

Según Vox, que ha citado la denuncia presentada ante el Cuartel de Monroyo, Corcuera ejercía "de forma pacífica" sus funciones como representante de la formación en el colegio electoral, en concreto las relacionadas con la constitución de la mesa, cuando "un vecino se dirigió a él de manera agresiva, profiriendo expresiones intimidatorias y amenazantes, avanzando hacia el apoderado con actitud hostil".

"Has venido a provocar al pueblo, a buscar problemas y te voy a hinchar la cara porque me estás provocando", son las frases proferidas, según la versión de Vox, quienes han asegurado que la actitud del vecino era "muy agresiva y amenazadora".

"Me increpó y amenazó solo por representar a VOX porque lleva mi credencial colgada con las siglas del partido del que soy afiliado. Estaba ejerciendo mis funciones con total normalidad cuando intentaron intimidarme sin ningún motivo salvo asustarme y que me fuera de allí", ha expresado el afectado, quien ha insistido en que "estos intentantos de presión" no van a conseguir que den "un paso atrás". "Seguiremos defendiendo nuestras ideas y el derecho de losspañoles a votar en libertad, aunque algunos pretendan intimidarnos", ha avisado.

"Los hechos constituyen un claro intento de amedrentamiento mientras el representante de Vox ejercía sus derechos políticos", han añadido, a la vez que han señalado que el apoderado castellonense trató de tranquilizar a este individuo, manifestando que "no deseaba problemas" y que únicamente estaba ejerciendo su derecho en una jornada electoral.

La formación liderada por Santiago Abascal ha condenado lo que ha considerado un "grave episodio de intimidación política, que supone un ataque directo a la libertad y a la normalidad democrática".

El partido ha trasladado todo su apoyo al apoderado y a todos los representantes de Vox que "defienden las urnas frente a la presión y la hostilidad". "Pueden intentar callarnos, pero no lo van a conseguir", han recalcado desde la formación, que ha recordado que "la intimidación no tiene cabida en una democracia" y ha exigido "respeto para quienes participan legítimamente en los procesos electorales".

