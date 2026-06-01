El Teatro Romano de Mérida acoge los Premios Max de las Artes Escénicas

Madrid, 1 jun (EFE).- El Teatro Romano de Mérida acoge este lunes los Premios Max de las Artes Escénicas, en los que los espectáculos 'Fuenteovejuna', 'Los nuestros' y 'Faula' acumulan el mayor número de candidaturas en esta edición 2026.

La gala rendirá homenaje al músico extremeño Robe Iniesta, líder del grupo 'Extremoduro', fallecido el pasado diciembre.

'La grandeza' es el lema de los premios organizados por la Fundación SGAE, en los que Cristina D. Silveira, directora de la gala, ha reseñado que se hará hincapié en el poder del pensamiento, la capacidad de transformación del arte y la evolución de las Artes Escénicas.

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Una razón por la que algunos actores interpretarán pequeños monólogos de Esquilo o Sófocles, adaptaciones de obras de María Zambrano o Catalina Ramírez de Guzmán, aunque el grueso de la ceremonia será conducido principalmente por un coro de 17 intérpretes y bailarines extremeños.

En la gala, el productor Jesús Cimarro recogerá el premio de Honor a su trayectoria y la bailaora Sara Baras el otorgado por el público por su espectáculo 'Vuela, con el que celebra el 25 aniversario de su compañía.

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La categoría estrella a mejor espectáculo teatral están nominados: '1936', 'El entusiasmo', 'La tercera fuga', 'Fuenteovejuna' y 'Los nuestros'.

El galardón a mejor actriz podría ir a parar a Irene Escolar, Lidia Otón o Mona Martínez, mientras que en la categoría masculina están Miki Esparbé, Ton Vieira y Xavo Giménez.

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La gala será retransmitida por RTVE Play y a partir de las 23:45 horas por La 2 de Televisión Española, el Canal Internacional y Canal Extremadura. EFE