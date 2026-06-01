Madrid, 1 jun (EFE).- El IVA de la luz y el gas vuelve este lunes al tipo general del 21 %, tras varias semanas al tipo reducido del 10 %, al desactivarse la rebaja implementada como parte del paquete de medidas para paliar las consecuencias del conflicto en Oriente Medio.

El paquete anticrisis aprobado el pasado 20 de marzo incluía una serie de medidas que, en principio, iban a estar en vigor hasta el 30 de junio, pero preveía la desactivación temprana de algunas de ellas si los precios de los suministros se contenían en el mes de abril, como ha sucedido para la electricidad y el gas.

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Así, este 1 de junio el IVA de la electricidad y el del gas natural, briquetas, pellets y leña volverá al tipo general del 21 % y finalizará la rebaja del impuesto especial de electricidad, con lo que pasará del 0,5 % al 5 % habitual.

Los carburantes, en cambio, mantendrán sus bonificaciones -rebaja del IVA al tipo reducido del 10 % y tipos reducidos para el impuesto de hidrocarburos- dado que su inflación en abril se mantuvo por encima del umbral del 15 % fijado por el Gobierno para su desactivación.

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También continuarán en vigor hasta el 30 de junio otras medidas incluidas en el paquete, como la suspensión del impuesto sobre el valor de la energía eléctrica, las ayudas para agricultores y transportistas o los descuentos adicionales del bono social eléctrico.

De hecho, el Gobierno ya ha iniciado contactos con los agentes sociales para evaluar el impacto de las medidas adoptadas y determinar qué políticas de apoyo serán necesarias más allá del 30 de junio, unas reuniones que continuarán en las próximas semanas con los sectores afectados.

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Tras este primer encuentro, CCOO y UGT han reclamado una revisión semestral del salario mínimo interprofesional (SMI) ante la pérdida de poder adquisitivo derivada de la escalada e precios asociada al conflicto, así como el mantenimiento de la rebaja del IVA y una ayuda de 300 euros para las personas con ingresos bajos. EFE