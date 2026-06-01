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La A-92 recupera parcialmente la circulación en Alfacar tras la colisión de dos camiones

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(Actualiza la NA7219)

Madrid, 1 jun (EFE).- La autovía A-92 a su paso por el municipio granadino de Alfacar ha recuperado parcialmente la circulación tras el accidente registrado en la tarde de este domingo entre dos camiones, manteniéndose cortado únicamente el carril izquierdo en ambos sentidos a la altura del kilómetro 248 desde las 03:16 horas de este lunes, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

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El siniestro se produjo pasadas las 20:30 horas de ayer y provocó inicialmente el cierre total de la carretera debido a que uno de los vehículos pesados se incendió tras el impacto.

Esta situación movilizó a los Bomberos de Granada y a los efectivos de la Asociación de Voluntariado de Protección Civil y Emergencias de Granada (Asvogra) para sofocar las llamas y asegurar la zona.

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A pesar de que durante las primeras horas se habilitaron desvíos alternativos para el tráfico por la GR-30, la A-44, la A-308 —entre Darro e Iznalloz— y la carretera provincial que conecta la capital con Alfacar, las restricciones actuales se han reducido al citado carril izquierdo en dirección hacia Sevilla mientras concluyen las labores de mantenimiento en la vía. EFE

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