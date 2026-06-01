Miles de estudiantes se enfrentan a partir de hoy a una PAU que es cada año más práctica

Madrid, 1 jun (EFE).- La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) 2026 arranca hoy en Madrid y Guadalajara y a partir del martes se sumará la mayoría de comunidades autónomas, en una edición que cada año tiene una carga más práctica y mayor tolerancia con las faltas de ortografía en asignaturas técnicas.

La antigua selectividad, actualmente llamada PAU, consolida por segundo año un modelo de exámenes más práctico donde solo hay un modelo de ejercicio por asignatura y no dos, y donde el peso de las preguntas competenciales puede llegar hasta el 70 % en Lengua Castellana y Literatura II, o estar entre un mínimo del 50 % y un máximo del 100 % en materias como Historia de España.

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La prueba sigue teniendo dos fases, una de acceso (bloque obligatorio y con validen indefinida) y otra de admisión (fase voluntaria y con validez de tres cursos), en la que los estudiantes pueden optar a mejorar su nota.

La Comisión de Asuntos Estudiantiles de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) consensuó en 2025 una estructura común que armoniza los porcentajes en el diseño competencial, el grado de optatividad y los criterios de corrección.

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Para 2026 recomendó no penalizar las faltas de ortografía en asignaturas como Matemáticas o en otras donde no haya textos extensos.

Sin embargo, alrededor de 300.000 alumnos harán pruebas con preguntas diferentes, ya que el contenido depende del temario de cada Comunidad Autónoma.

No obstante, las orientaciones de la CRUE son seguidas al 70 % por 15 autonomías y el próximo año se prevé que todas avancen en la armonización de la prueba, sobre todo en la penalización de faltas de ortografía.

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Madrid por ejemplo ha cambiado los criterios de corrección.

En todas las asignaturas excepto en Lenguas Extranjeras y Lengua Castellana y Literatura II, la penalización máxima será de 1 punto y los dos primeros fallos ortográficos no restarán, pero a partir del tercero se deducirán 0,10 puntos por cada uno.

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En Lengua Castellana y Literatura II la penalización máxima se eleva a los 2 puntos, restando 0,25 puntos por cada falta de ortografía a partir de la segunda y reservando hasta 1 punto de deducción por deficiencias de redacción, coherencia, cohesión o incorrección gramatical.

Este curso los estudiantes de casi toda España se someterán a una mayor vigilancia y la mayoría de universidades usará sistemas de radiofrecuencia para captar señales tecnológicas que puedan estar utilizando los alumnos para copiar.

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La Comisión de Asuntos Estudiantiles de la CRUE señala a EFE que se intentará no interactuar mucho con el alumno y que en algunos casos estos controles serán aleatorios.

De momento en los campus de las seis universidades públicas madrileñas se esperan hoy a 42.047 estudiantes, un 5, 6 % más que el año pasado y alrededor de 1.500 alumnos de Guadalajara se examinarán en la Universidad de Alcalá (UAH).

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Los exámenes coinciden con la semana en la que el papa León XIV visita Madrid, Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, por lo que la atención también estará puesta en las restricciones de movilidad que pudiera haber por el centro de estas ciudades.

En Madrid la PAU durará hasta el 4 de junio, mientras que en la mayoría de comunidades serán tres días, a partir del martes. Se desmarcan Castilla-La Mancha (8,9 y 10 de junio) y Cataluña (9, 10 y 11 de junio).

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En Andalucía se han inscrito 53.495 estudiantes, en Cataluña 45.821, una cifra récord en Castilla y León de 11.529, en País Vasco 13.066 estudiantes, en Castilla-La Mancha 9.976, en Galicia 13.441 estudiantes y el Gobierno canario prevé unos 30.615 alumnos, entre otros territorios.

Hay comunidades, como La Rioja, que adelantarán las pruebas de la mañana media hora para evitar el calor, mientras que en otras como en la Comunidad Valenciana se han establecido unos servicios mínimos del 100 % para los exámenes y las correcciones de cara a la huelga indefinida que mantiene el profesorado.

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En algunas comunidades se puede presentar el DNI electrónico, pero en Madrid será obligatorio disponer del DNI en formato físico y deberá permanecer de manera visible sobre el pupitre.

La comisiones organizadoras de las pruebas recomiendan llegar al campus al menos con 30 minutos de antelación para estar en la puerta del aula a la hora del llamamiento y que el acceso sea escalonado. EFE

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