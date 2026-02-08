Tomás Guitarte (Teruel Existe) pide una alta participación para marcar el rumbo de Aragón

Teruel, 8 feb (EFE).- El candidato de Teruel Existe a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Tomás Guitarte, ha apelado a la movilización de los ciudadanos en una jornada que considera determinante para el porvenir de la provincia turolense y del conjunto de la comunidad autónoma.

Guitarte ha votado este domingo en Navarrete del Río, en el municipio de Calamocha (Teruel), y tras hacerlo ha destacado que el voto es uno de los principales instrumentos de la ciudadanía y ha recalcado que ejercer este derecho no debe verse frenado por la lluvia.

Asimismo, ha afirmado que en este día se decide el futuro de Teruel y de Aragón, ha subrayado que cada papeleta contribuye a definir el escenario político de los próximos años y ha insistido en la importancia de acudir a las urnas. EFE

