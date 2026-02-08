Rufián (ERC) y Delgado (Más Madrid) harán un acto conjunto en Madrid el 18 de febrero

Barcelona, 8 feb (EFE).- El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea madrileña, Emilio Delgado, protagonizarán un acto conjunto en la sala Galileo Galilei de Madrid el próximo 18 de febrero.

De la convocatoria ha dado cuenta el propio Delgado en la red social X, mientras que fuentes cercanas a Rufián han explicado a EFE que el dirigente republicano también tiene previsto otro encuentro con el diputado de EH Bildu en el Congreso Oskar Matute.

Las mismas fuentes señalan que en el pasado se han hecho actos similares en Andalucía o junto a dirigentes de Podemos, de modo que rebajan su simbolismo en un momento de discrepancias entre Rufián y la dirección del partido sobre cómo encarar las próximas elecciones generales.

Ya en julio, Rufián defendió la constitución de un espacio "plurinacional de verdad" con otras fuerzas independentistas y soberanistas de izquierdas para hacer frente a PP y Vox, ya que considera que actualmente "a la izquierda del PSOE no hay nada", si bien nunca ha especificado qué fórmula propone para llevar a cabo este proyecto.

Desde la dirección de ERC que capitanea Oriol Junqueras se defiende que un frente común electoral tiene sentido en unos comicios europeos, en los que existe una sola circunscripción y a los que los republicanos ya han concurrido junto a Bildu o el BNG, pero no en unas generales, con circunscipción provincial.

Hace una semana y media, en València, Rufián insistió en su propuesta en una rueda de prensa para reivindicar el pacto sobre financiación autonómica con el Gobierno en la que también participó Junqueras.

El líder de ERC en el Congreso dijo que por primera vez los partidos nacionalistas periféricos -en referencia a ERC, Bildu, BNG, Compromís o Adelante Andalucía- tienen la oportunidad de conformar un espacio "no creado desde de un despacho de Madrid", lo que sería además "necesario" frente a las políticas "reaccionarias y antisociales que vienen". EFE