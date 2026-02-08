Espana agencias

MM y PSOE piden a Ayuso "dejar de esconderse" e insisten en que alcalde de Móstoles "no puede seguir ni un minuto más"

Guardar

Más Madrid y PSOE han pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "deje de esconderse" tras la acusación de una exedil contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), por presunto acoso laboral y sexual y han insistido en que el regidor "no puede seguir ni un minuto más".

Así lo han manifestado este domingo a los medios de comunicación en la manifestación 'Salvar la sanidad pública madrileña' unos días después de conocerse que la exconcejala denunciará al regidor, mientras que el PP de Madrid ya estudia acciones legales por actuar de "mala fe" y "prefabricar pruebas" contra el partido por una "vendeta personal" contra el alcalde, quien afirmaba ser víctima de un "chantaje político".

"Han pasado tres días e Isabel Díaz Ayuso no ha dado una sola explicación. No ha dado una sola explicación de cómo el Partido Popular tapó un caso de acoso sexual y laboral de una compañera en el Ayuntamiento de Móstoles", ha criticado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot.

Considera que la dirigente madrileña "no solo no la ayudó, sino que además mandó a su 'número dos' y 'número tres' para intimidarla, para amenazarla si se atrevía a protegerse de alguna forma y que ahora además la están difamando en público".

"Isabel Díaz Ayuso tiene que dejar de esconderse detrás del portavoz del PP de Madrid, Alfonso Serrano. Tiene que dar la cara porque es incompatible para una líder y una presidenta de la Comunidad de Madrid la forma en la que están tapando un caso de acoso sexual, precisamente por el mensaje que está mandando a todas esas mujeres que son víctimas de diferentes violencias machistas", ha subrayado.

Asimismo, Bergerot se ha preguntado que si el Gobierno autonómico "está haciendo esto con una compañera, que no hará con la seguridad y con la libertad de las mujeres madrileñas".

En la misma línea, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder del PSOE en Madrid, Óscar López, ha cargado contra la "hipocresía" del PP, el "único partido que no tiene un protocolo antiacoso".

"Cuando una mujer denuncia acoso, mandan a dos secuaces a borrar los correos de denuncia en su ordenador. La presidenta de la Comunidad de Madrid, que había recibido varias denuncias de la persona, no solo no escucha a la víctima, sino que escucha al acusado, al alcalde. Y manda a dos secuaces a ver a la víctima para decirle que no denuncie. Eso ha pasado", ha lamentado.

Sobre los audios, López ha trasladado que "ponen los pelos de punta" y ha rechazado que "ahora se persiga a la víctima". "No tiene que seguir ni un minuto más el alcalde de Móstoles. Desde luego, varios dirigentes del PP que se han recorrido a las televisiones dando lecciones, lo que han dado es mucha vergüenza", ha zanjado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La ONU presenta un proyecto de normativa global para los vehículos autónomos

Infobae

Sordo (CCOO), sobre la huelga de trenes: Apuraremos hasta el último momento la negociación

Infobae

Gerard Encuentra: "El BAXI Manresa penaliza mucho los errores"

Infobae

Goikoetxea (Podemos-Alianza Verde) anima a votar "con la certeza de que otro Aragón es posible"

Goikoetxea (Podemos-Alianza Verde) anima a

Almeida pide a Vivienda que rectifique sus declaraciones sobre aplicar el 155 en Madrid

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo avala la actuación

El Supremo avala la actuación de un abuelo que se hizo pasar por su nieta de ocho años en WhatsApp para cazar a un hombre que le pidió “fotos sexis”

La Justicia avala que la agencia pública de vivienda andaluza desahucie a una mujer con tres hijos menores y embarazada del cuarto

Última hora de las elecciones en Aragón, en directo: la participación a las 11.00 es de 10,8%

La participación española en ‘Artemis II’, el regreso del ser humano a la Luna 54 años después: “Será una misión mucho más importante”

El fantasma de las elecciones pasadas se cierne sobre Sánchez, pero también sobre Feijóo: solo Vox tiene en su mano el futuro de Aragón

ECONOMÍA

Los migrantes de la regularización

Los migrantes de la regularización extraordinaria no podrán acceder al Ingreso Mínimo Vital hasta que cumplan un año de residencia legal

David Jiménez, abogado: “Si extraes dinero en efectivo del cajero te pueden multar”

Los coches con más de 15 años dominan las ventas de vehículos pese al plan de renovación impulsado por Pedro Sánchez

Cambiar los muebles, ir de vacaciones o afrontar gastos imprevistos: las dificultades que afrontan 3 de cada 10 familias españolas

La rotación de personal, el principal escollo para la supervivencia de bares y restaurantes españoles

DEPORTES

El desconocido pasado de Jannik

El desconocido pasado de Jannik Sinner en el esquí alpino: ganó el Campeonato Nacional Italiano en la categoría Sub-8

Hard Rock Stadium, el campo donde debutará Arabia Saudí en el Mundial 2026: escenario de conciertos, combates de boxeo o el Masters 1000 de Miami

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga y pone fin al sueño de Florentino Pérez

De la “vergüenza” a la calle: la suspensión del Rayo-Oviedo provoca una ola de reacciones entre jugadores, clubes y aficionados

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno