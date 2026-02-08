Espana agencias

Familias del Pitanxo no están sorprendidas por el escrito de la fiscal: "La verdad saldrá"

Guardar

Santiago de Compostela, 8 feb (EFE).- Los familiares de las víctimas del hundimiento del Villa de Pitanxo no han quedado sorprendidos por el escrito de la fiscal que señala al capitán y los armadores como responsables, según concluían diversos informes periciales, y confían en que la verdad "saldrá a flote".

"Las familias estamos de acuerdo, realmente sigue lo esperado bajo nuestro punto de vista", ha señalado a los medios de comunicación su portavoz, María José de Pazo, cuatro años después de que el barco se hundiese a 250 millas de Terranova (Canadá), con 21 fallecidos, 12 de los cuales no aparecieron.

De Pazo ha recordado que diversos informes de peritos judiciales, el de la bajada al barco "con muchísimas horas de grabación" y el elaborado por la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM), apuntaban a la responsabilidad del capitán, Juan Enrique Padín, y de la armadora Nores.

"Durante todos estos cuatro años se ha investigado, ha habido diligencias y siempre se ratifica el testimonio del tercer superviviente, Samuel Koufie", ha insistido.

Por ello, esperaban que la fiscal fuese coherente con esos informes y esperan que el juicio sea "justo". "Todavía estamos con la fase de instrucción. Pienso que no queda mucho", ha dicho.

"Seguimos confiando en la justicia, y la verdad siempre sale a flote. Esta es una verdad muy contundente y muy grande y sin duda saldrá", ha señalado.

En el escrito dirigido a la Sección de instrucción del Tribunal Central de Instancia plaza 2 de Madrid -Audiencia Nacional- y firmado el pasado martes, al que ha tenido acceso EFE, la Fiscalía interesa que se dicte auto de incoación de procedimiento abreviado contra el capitán Padín; José Antonio Nores Rodríguez, administrador de la armadora, y José Antonio Nores Ortega, director de flota.

La fiscal los señala como responsables y dice que mostraron un "grosero desprecio por la vida" de la tripulación.

Con este paso, aboga por cerrar la investigación y que se avance a la siguiente fase, previa aún a la apertura de juicio. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Pueyo (CHA) afirma que este domingo es "un día histórico": "Votemos todos a favor de Aragón"

Pueyo (CHA) afirma que este

González-Bueno (Sabadell): El objetivo era que mi salida del Sabadell fuera por "sorpresa"

Infobae

La plataforma 6F, que impulsó la protesta agraria en 2024, reúne a decenas de personas

Infobae

Un grupo industrial chino critica la investigación de la UE a la firma eólica Goldwind

Infobae

El número de votos por correo es de 21.467, un 37,2% menos que en las autonómicas de 2023

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia avala que la

La Justicia avala que la agencia pública de vivienda andaluza desahucie a una mujer con tres hijos menores y embarazada del cuarto

Última hora de las elecciones en Aragón, en directo: la participación a las 11.00 es de 10,8%

El fantasma de las elecciones pasadas se cierne sobre Sánchez, pero también sobre Feijóo: solo Vox tiene en su mano el futuro de Aragón

La participación española en ‘Artemis II’, el regreso del ser humano a la Luna 54 años después: “Será una misión mucho más importante”

El Gobierno de Ayuso busca arqueólogos que vigilen que las obras para instalar tuberías de agua por toda la región no dañan yacimientos protegidos

ECONOMÍA

Los migrantes de la regularización

Los migrantes de la regularización extraordinaria no podrán acceder al Ingreso Mínimo Vital hasta que cumplan un año de residencia legal

David Jiménez, abogado: “Si extraes dinero en efectivo del cajero te pueden multar”

Los coches con más de 15 años dominan las ventas de vehículos pese al plan de renovación impulsado por Pedro Sánchez

Cambiar los muebles, ir de vacaciones o afrontar gastos imprevistos: las dificultades que afrontan 3 de cada 10 familias españolas

La rotación de personal, el principal escollo para la supervivencia de bares y restaurantes españoles

DEPORTES

El desconocido pasado de Jannik

El desconocido pasado de Jannik Sinner en el esquí alpino: ganó el Campeonato Nacional Italiano en la categoría Sub-8

Hard Rock Stadium, el campo donde debutará Arabia Saudí en el Mundial 2026: escenario de conciertos, combates de boxeo o el Masters 1000 de Miami

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga y pone fin al sueño de Florentino Pérez

De la “vergüenza” a la calle: la suspensión del Rayo-Oviedo provoca una ola de reacciones entre jugadores, clubes y aficionados

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno