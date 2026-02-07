Espana agencias

Unas 5.000 personas se manifiestan en Milán contra los Juegos Olímpicos de Invierno

Roma, 7 feb (EFE).- Unas cinco mil personas se han sumado este sábado a una manifestación convocada en Milán (norte) para protestar en contra de los Juegos Olímpicos de Invierno, inaugurados en la víspera en dicha ciudad italiana y la de Cortina d'Ampezzo.

La marcha ha sido convocada esta tarde de sábado por el denominado 'Comité Olimpiadas Insostenibles' (COI), una red de organizaciones estudiantiles, anticapitalistas y ambientalistas fundada en Milán.

Unas 5.000 personas, según los medios locales, han empezado ya a desfilar desde el barrio de Porta Romana de Milán hasta el de Corvetto, a lo largo de un recorrido de unos 4 kilómetros que, sin embargo, no pasará por las áreas dedicadas a las Olimpiadas.

A la cabeza se exhibió una pancarta en la que podía leerse el lema "Reconquistemos las ciudades, liberemos las montañas", mientras algunos manifestantes acudieron con árboles de cartón para protestar por la tala llevada a cabo para construir las pistas de esquí.

Otro de los motivos de la manifestación es la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acompañando a la delegación estadounidense, en medio de las redadas en Mineápolis.

La protesta se produce solo un día después de la apertura de los 25º Juegos Olímpicos de Invierno en las ciudades de Milán y Cortina con la presencia de deportistas de 93 países de todo el mundo.

Por otro lado, el norte de Italia ha padecido este sábado varias incidencias en su red ferroviaria, sobre todo por unos cables cortados en Bolonia, que han causado graves retrasos en los enlaces de alta velocidad con ciudades como Milán, Turín o Venecia.

El Ministerio de Transportes, controlado por el ultraderechista Matteo Salvini, lo ha considerado un "sabotaje" que coincide con la apertura de estos Juegos. EFE

EFE

