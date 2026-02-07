Tommy Marqués, el último debutante: "Es una sensación indescriptible"

Barcelona, 7 feb (EFE).- El centrocampista Tommy Marqués (30 de octubre de 2006), que se estrenó con la primera camiseta del Barcelona ante el Mallorca, ha admitido sentir "una sensación indescriptible" cuando saltó al Camp Nou.

"Es increíble cuando entré en el campo, un sueño hecho realidad. ¿Qué me ha dico Flick? Que viviera el momento y lo disfrutara. Estoy muy orgulloso, he vivido muchas etapas hasta llegar aquí", ha comentado.

Tommy Marqués ha dicho que lo celebrará con su familia y amigos, pero que mañana tiene que jugar con su equipo, el Barça Atlétic. "Es un sueño que te feliciten todos tus ídolos", ha dicho en declaraciones a 3cat.

El técnico azulgrana Hansi Flick ha valorado el lenguaje gestual del último debutante en el Camp Nou. "Tiene confianza en lo que hace con la pelota, juega con la cabeza alta, tiene visión de juego, puede jugar en múltiples posiciones, de 6, de 8, de 10, de lateral derecho. Es dinámico con y sin la pelota", ha indicado el alemán.

Además, el entrenador del Barça cree que con 19 años, es "bueno tenerlo en cada entrenamiento" porque "puede mejorar mucho entrenando con los mejores jugadores, por lo que para mí es un buen paso para él".

"Tommy tiene mucho potencial. Estoy muy contento de que haya tenido la oportunidad de jugar sus primeros minutos. Es un sueño para él jugar en el Camp Nou por primera vez", ha resumido Flick.

Tommy Marqués ha saltado al césped con el 43 a la espalda en el minuto 84, sustituyendo a Fermín López, y ha pasado a formar parte de un centro del campo 100% de La Masia, junto a Marc Casadó y Marc Bernal.

Nacido el 30 de octubre de 2006 en Barcelona, Tomàs Marqués —conocido futbolísticamente como Tommy— llegó al Barça en el verano de 2015 procedente del CE Europa, en categoría benjamín.

Desde entonces, su crecimiento ha sido constante, superando etapas hasta consolidarse en el fútbol formativo azulgrana. La temporada 2023-24 la empezó cedido en el CF Damm, pero a mitad de curso se reincorporó al Juvenil B.

En su tercer año de juvenil tuvo un papel destacado: 23 partidos de Liga (con un gol), siete de 'Youth League' y cinco de Copa del Rey. Tras conquistar el triplete de títulos, amplió su vinculación con el Club y dio el salto al Barça Atlètic.

En este curso, Tommy Marqués ya había debutado con el filial en la primera jornada de Liga, el 7 de septiembre contra la UE Porreres. Desde entonces ha acumulado 15 partidos con el Barça Atlètic. El debut con el primer equipo ha llegado después de encadenar varias convocatorias con el conjunto de Hansi Flick. EFE