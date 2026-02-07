Espana agencias

Paraguay iguala 1-1

Asunción, 6 feb (EFE).- Paraguay igualó este viernes 1-1 la serie de ‘playoffs’ del Grupo Mundial I de Copa Davis con Rumanía al derrotar Daniel Vallejo a Gabriel Ghetu con parciales 6-1 y 6-4 en el Centro Internacional de Tenis de Asunción.

Vallejo, número uno de su país y 104 del escalafón de la ATP, planteó un juego ofensivo desde el comienzo y arrebató puntos con su potente revés a dos manos y subiendo a la red.

"Claramente, él fue mejor que yo, su dejada me estaba matando. Es muy bueno, joven, y probablemente sea un jugador que llegará a estar en el top 10 del mundo. No lo sé, pero le deseo lo mejor", dijo Ghetu en la conferencia de prensa.

El rumano, número 714 del mundo, mejoró en la segunda manga, donde quebró dos veces el servicio de Vallejo, que terminó el juego con solo dos aces, ambos logrados en el primer parcial.

"Me confié, no mantuve la intensidad", dijo Vallejo sobre su desempeño más discreto en el segundo set.

La serie continuará este sábado en el mismo escenario con tres compromisos, incluido el juego de dobles que enfrentará a Vallejo y Martín Vergara con Alexandru Javel y Bogdan Pavel.

El propio Vallejo se las verá con Radu Turcanu, que esta misma jornada le dio el primer punto a Rumanía. La jornada cerrará con el encuentro entre Santino Núñez y Ghetu.

El ganador de la serie al mejor de cinco puntos jugará el Grupo Mundial I, mientras que el derrotado irá ante los perdedores del Grupo Mundial II en septiembre próximo. EFE

