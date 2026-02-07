Morant traslada su "solidaridad" a Andalucía y lamenta que con la dana "no se tomaron decisiones"

La líder del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha transmitido su "solidaridad" a Andalucía por los episodios de fuertes lluvias ocasionados como consecuencia del paso del temporal, y ha comparado las medidas preventivas para paliar los daños ante la emergencia climática con las de la dana del pasado octubre de 2024: "En Valencia no se tomaron decisiones y nos costó 230 vidas".

Así se ha pronunciado Diana Morant ante las preguntas de los medios de comunicación a su llegada a la XXXI Muestra del Embutido Artesano y de Calidad de Requena (Valencia).

La líder de los socialistas valencianos ha remarcado que "todas las situaciones de crisis tienen que hacer aprender y creo que tienen que haber aprendido lo que significa el cambio climático". En este sentido, ha alertado de que "el cambio climático hace que cada vez tengamos episodios climatológicos más virulentos, más dañinos y que ponen en peligro la vida de las personas".

Morant ha invitado a todas las administraciones, también a la valenciana, a sumarse al Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática que ha propuesto el Gobierno de España porque "si se sigue negando la evidencia no podremos combatir el cambio climático".

En lo que respecta al temporal en Andalucía, ha subrayado que, ante un episodio de estas características, es "muy importante la prevención y también tomar decisiones en el momento en que todavía se pueden salvar vidas".

Al hilo, ha indicado que en Andalucía "se están tomando medidas y, gracias a eso, se ven de manera dramática cómo muchos pueblos están resistiendo a duras penas ante tanta agua". Asimismo, ha añadido que "el Ministerio de Ciencia se ha desplazado a Andalucía a través de centros que tienen para el estudio de los suelos y para sopesar la capacidad hídrica que están teniendo las poblaciones para poder dar asesoramiento científico".

"Estamos aportando asesoramiento científico a las administraciones para que tomen las mejores decisiones y están evacuando a la población y advirtiendo de que hay un peligro grave contra sus vidas", ha explicado.

Ante la situación de emergencia climática en Andalucía, Morant ha comparado las actuaciones actuales con la que se realizaron el 29 de octubre de 2024 durante la dana en Valencia: "Aquí no se tomaron esas decisiones y eso nos costó 230 vidas".

"Que no nos vuelva a pasar, hagamos caso a la ciencia, tomemos las decisiones cuando se pueden tomar para salvaguardar la vida de la gente y seamos precavidos, incluso si hay que ser exagerado de manera preventiva, es mejor ser exagerado que ser absolutamente inconsciente, que fue lo que pasó aquí", ha recalcado la líder socialista.

Morant ha transmitido su "solidaridad" a Andalucía: "Ojalá el episodio de lluvias vaya remitiendo, y que, al menos, no continúen los destrozos que está causando esta borrasca".

VISITA A REQUENA

La secretaria general de los socialistas valencianos ha visitado este sábado la 31 edición de la Feria del Embutido de Requena, donde ha trasladado que el Gobierno de España ha invertido en la recuperación de la localidad "más de 100 millones", de los cuáles 32 han sido "para la recuperación de las parcelas agrícolas y caminos". Frente a esto, Morant ha destacado que en el presupuesto total de la Conselleria de Agricultura el año pasado quedaron 147 millones de euros sin ejecutar de los 236 millones presupuestados.

Morant también ha criticado que, en ayudas para zonas afectadas por la dana, la Generalitat tenía un presupuesto de 27 millones de euros para parcelas afectadas "que al final se ha ejecutado cero": "Le exigimos como Gobierno de España a la Generalitat que se ponga las pilas".