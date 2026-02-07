Espana agencias

El PP insta a "huir" del "populismo" de Vox y augura que el voto joven a la izquierda se "hundirá" en Aragón

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha instado este sábado a "huir" del "populismo" que ejercer Vox con "soluciones sencillas a problemas complejos" y ha augurado que el voto de la gente joven a los partidos de izquierda se va a "hundir" en las elecciones de este domingo en Aragón.

Durante su intervención en la apertura de la III Academia de la Juventud Madrileña celebrado en San Lorenzo del Escorial (Madrid), Tellado ha apuntado que en la actualidad España tiene "dos grandes problemas", que a su juicio son el Gobierno actual y los populismos.

Sobre los populismos, el dirigente del partido ha apuntado a los que considera que hay en la izquierda y que, según él, representan Podemos, Sumar y el PSOE; pero también a los de "derechas": "Nos dicen lo que hay que hacer, pero nunca lo han hecho. Tienen soluciones sencillas para problemas complejos. Yo os pido que huyamos", ha aseverado en su discurso.

En lo que se refiere al voto juvenil, el secretario general 'popular' ha comentado que antes la juventud era un "caladero seguro de votos" para los partidos de izquierda y ahora ha cambiado, tal como en su opinión se demostró en los comicios electorales de Extremadura.

Tellado ha expuesto que en Extremadura el PP "arrasó" entre los jóvenes mientras el PSOE se "hundió" en términos generales y en ese sector de población en concreto. A renglón seguido, el dirigente ha aseverado que está "seguro" de que esto se repetirá en Aragón y "muy pronto" en el conjunto del país.

"El golpe final a (Pedro) Sánchez se lo vais a dar vosotros, millones de jóvenes españoles. No os estáis dejando engañar por las mentiras de este Gobierno", ha soltado.

ELOGIOS A ALFONSO SERRANO Y VITO QUILES

Al comienzo de su intervención, Tellado ha querido dedicar unas palabras de agradecimiento al secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, y al que ha catalogado de "amigo"; y ha encumbrado la labor del activista Vito Quiles, quien figura en el cartel de las jornadas de la Academia de Juventud Madrileña.

Sobre Serrano, Tellado ha comentado que siempre que ha tenido algún problema ha tenido su "mano tendida" y su "colaboración", mientras que a Vito Quiles le ha trasladado su "reconocimiento" y "gratitud" por su "valentía" de "dar voz a otros que no son capaces de hacerlo".

"Le acusan de perseguir a la gente con un micrófono para conocer su opinión. Pues yo tengo que decirle que eso no es nada nuevo, se lo hemos visto al gran Wyoming hace años (...) ¿qué pasa, que lo pueden hacer unos y otros no?", ha reflexionado sobre Vito Quiles.

VE PELIGROSA LA ALTA VELOCIDAD

Durante su discurso, Tellado ha denunciado que después de ocho años de Gobierno socialista la alta velocidad en los trenes se ha convertido "en una amenaza para la vida de las personas" tras lo ocurrido en el accidente en Adamuz (Córdoba).

En esta línea, el dirigente ha recordado que la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera fue imputada y que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, anunció que pretendía poner los trenes a 350 kilómetros por hora y ahora se ha reducido la velocidad en diferentes puntos de la red ferroviaria por los avisos de los maquinistas.

A renglón seguido, Tellado ha cargado contra Puente por estar "más pendiente de las redes sociales que de las redes ferroviarias" y ha insistido en que el titular de Transportes debe dimitir. "No nos cansaremos de repetirlo hasta que esa dimisión se haga efectivo", ha remachado.

CONTRA LA "SUPERIORIDAD MORAL" DE LA IZQUIERDA

El 'popular' ha dicho estar "cansado" de la "superioridad moral de la izquierda" y ha pedido a los jóvenes que participaban en el evento que se resistieran contra ella porque las izquierdas "no la merecen".

"Os pido que no la aceptéis, que os resistáis siempre a esa superioridad moral. Esa superioridad moral que les lleva a creer que sus ideas son las buenas y que las nuestras son las malas", ha instado Tellado durante su intervención, que ha zanjado pronosticando que acabarán ganando en toda España contra las izquierda porque son "inmensamente mejores".

