El Barça sin De Jong ni Ferran de salida; el Mallorca con Pablo Torre y Jan Virgili

Barcelona, 7 feb (EFE).- Hansi Flick, técnico del FC Barcelona, ha dejado fuera del once a Frenkie de Jong y Ferran Torres, mientras que Jagoba Arrasate apuesta por dos exbarcelonistas: Pablo Torre y Jan Virgili, en el equipo titular.

Así en el doble pivote estarán Casadó y Dani Olmo, mientras que Lewandowski volverá a ser el nueve y Fermín jugará de mediapunta.

Por parte de los baleares, Arrasate contará con Muriqi como principal referencia en ataque.

Las alineaciones oficiales son las siguientes:

FC Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Cubarsí, Eric Garcia, Balde; Casadó, Dani Olmo; Fermín; Lamine Yamal, Lewandowski y Rashford.

Mallorca: Leo Román; Maffeo, David López, Valjent, Mojica; Mascarell, Samu Costa; Mateu Jaume, Pablo Torre, Jan Virgili; y Muriqi. EFE

