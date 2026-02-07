Espana agencias

Azcón, "sin miedo" al resultado del 8F: "Siempre he ido de perdedor en las elecciones"

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha animado a la gente a que reflexione sobre lo que ha ocurrido en esta campaña electoral y a que mañana, domingo 8 de febrero, acuda a votar en las elecciones. Una cita sobre cuyo resultado ha asegurado no tener "miedo": "Yo toda la vida, cuando me he presentado a unas elecciones, siempre he ido de perdedor. Nunca pensó nadie que fuera a ser alcalde de Zaragoza, ni presidente de la Comunidad autónoma, así que a mí lo único que me da miedo es no hacer el trabajo, y yo el trabajo lo tengo hecho", ha declarado a los medios de comunicación.

Azcón ha dedicado la mañana de este sábado, jornada de reflexión, a visitar la basílica del Pilar de Zaragoza y a compartir un vermú con su equipo de campaña en un céntrico establecimiento del Casco Histórico.

En un tono más relajado tras las intensas semanas de campaña y precampaña, el líder de los populares aragoneses se ha acercado al Pilar "a pedirle ayuda a la Virgen" en una jornada que va a dedicar a estar con la familia y a sufrir esta tarde con el partido del Real Zaragoza frente a la SD Eibar en la lucha agónica de los blanquillos por seguir creyendo en la salvación.

Azcón ha valorado el desempeño de su carrera electoral, en la que considera que ha habido "mucha calle, ilusión y optimismo", pero se ha centrado en lo "importante", "que la gente mañana vaya a votar", ya que, como ha recordado, son las primeras elecciones que la Comunidad celebra en solitario.

Además, ha resaltado la importancia de las elecciones en una democracia y ha insistido nuevamente en animar a la reflexión y a que los ciudadanos acudan a las urnas este domingo.

