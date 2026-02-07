Espana agencias

Austria, Croacia y Alemania acceden a la segunda ronda de clasificación

Redacción deportes, 7 feb (EFE).- Las selecciones de Austria, Croacia y Alemania sellaron este sábado su billete para la segunda ronda de clasificación de la Copa Davis 2026, un objetivo que consiguió Gran Bretaña el viernes, gracias a sus victorias en las eliminatorias de la primera ronda disputadas hoy.

Austria remontó en Tokio a Japón un 1-2 en contra para terminar dominando su serie por 3-2. Jurij Rodionov culminó el triunfo al imponerse al local Yoshihito Nishioka por 5-7, 6-1 y 6-0 en el quinto partido mientras que Alemania no tuvo rival y terminó derrotando en el pabellón Castello Dusseldorf a Perú por un contundente 4-0.

También accedió a la segunda ronda de clasificación el equipo croata, que se impuso como local en el Arena Varazdin a Dinamarca por 3-1. Croacia y Alemania se enfrentarán en la siguiente fase del torneo, mientras que España, exenta en la primera ronda, se medirá al ganador de la Chile-Serbia, cuya segunda jornada estaba prevista a partir de las 21.00 GMT de hoy con ventaja para el equipo sudamericano, que domina por 2-0.

Este sábado también comenzaron los duelos entre India y Países Bajos, Corea del Sur y Argentina, Bulgaria contra Bélgica, Hungría frente a Estados Unidos, República Checa con Suecia, Canadá con Brasil y Francia contra Eslovaquia.

Eliminatorias finalizadas:

Alemania 4-0 Perú

Croacia 3-1 Dinamarca

Noruega 0-4 Gran Bretaña

Japón 2-3 Austria. EFE

