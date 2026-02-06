Stellantis se hunde casi un 28 % en el CAC-40 tras anunciar cargas excepcionales en 2025

París, 6 feb (EFECOM).- Las acciones del fabricante de automóviles Stellantis agravaron este viernes sus pérdidas vertiginosas en el principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, donde pasada la media sesión rozaba un negativo de casi el 28 %, tras anunciar cargas excepcionales en sus resultados de 2025.

Poco antes de las 14.00 horas locales, las acciones de Stellantis se desplomaban un 27,97 % en el CAC-40, que pese a esta caída en picado a la misma hora solo cedía un 0,04 %, a 8.234,70 puntos.

Las acciones del fabricante de automóviles ya iniciaron la jornada bursátil en París este viernes con pérdidas importantes.

Diez minutos después de la apertura, las acciones del grupo bajaban un 15,84 %, situándose en 6,89 euros, y continuaron posteriormente con la tendencia bajista para cotizar a 6,62 euros unos 50 minutos después de la apertura, un descenso del 18,98 %.

Este frenesí de ventas se produjo tras el anuncio de Stellantis de que va a incorporar cargas excepcionales de "unos 22.200 millones de euros" en el segundo semestre de 2025 a cuenta de "un cambio estratégico" que empezó a poner en marcha el pasado año y que afirma que ya está teniendo "efectos beneficiosos".

En un comunicado publicado 20 días antes de la fecha que ha fijado para la publicación de sus cuentas anuales del pasado ejercicio, el grupo automovilístico señaló que esa carga excepcional incluye una pérdida de efectivo de alrededor de 6.500 millones que se debe materializar durante los cuatro próximos años.

Teniendo en cuenta el resultado negativo en 2025, la empresa explicó que no pagará dividendos a sus accionistas y que su consejo de administración ha autorizado la emisión de deuda en forma de obligaciones por un máximo de 5.000 millones de euros.