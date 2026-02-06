Sindicato CGT traslada a Podemos su malestar por no estar en las negociaciones con Puente

Madrid, 6 feb (EFECOM).- La secretaria general del sindicato ferroviario de CGT, Noelia Martín, ha celebrado esta mañana una reunión con la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, para trasladarle su malestar por su exclusión en las negociaciones con el ministro de Transportes, Óscar Puente, en torno a la huelga de la semana próxima.

En un comunicado, CGT ha denunciado su exclusión de estas negociaciones, que se vienen produciendo desde el pasado miércoles entre el ministro y los sindicatos más representativos del sector - CCOO, UGT y el de maquinistas Semaf- en las que se buscan vías para la desconvocatoria de la huelga anunciada en todo el sistema ferroviario por todos los sindicatos para los días 9 al 11 de febrero.

En la reunión CGT le ha trasladado a la líder de Podemos la situación "crítica" que atraviesa el ferrocarril tras los accidentes de Adamuz y Gelida, que no fueron "errores puntuales" sino "la consecuencia directa de un modelo que ha llevado al ferrocarril a un escenario de colapso operativo cada vez más evidente".

A su juicio, esta situación es el resultado de una liberalización "sin control", la externalización masiva de tareas esenciales y la precarización estructural de las plantillas, que han debilitado la capacidad de prevención, mantenimiento y respuesta del sistema ferroviario, dice la nota. EFECOM