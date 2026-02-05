Espana agencias

Urtasun pide a los partidos "dejar la politiquería" y "pensar en la gente" para sacar adelante todo el escudo social

Guardar

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha apelado a todos los grupos políticos para que salgan adelante los dos decretos aprobados el martes por el Consejo de Ministros, tanto el de revalorización de las pensiones como el del resto del llamado 'escudo social'. En este sentido, ha animado a "dejar la politiquería" y "pensar en la gente".

El representante de Sumar en el Ejecutivo central ha realizado esta petición en València, en declaraciones a los medios tras participar en la inauguración del Congreso de Librerías de CEGAL.

"Me gustaría hacer una apelación a la responsabilidad al conjunto de grupos políticos para que logremos convalidar los dos decretos que aprobó el Consejo de Ministros el martes, tanto la revalorización de las pensiones como también el escudo social", ha declarado.

Ha enfatizado que "son dos decretos fundamentales, que afectan a la vida de muchísimos ciudadanos en nuestro país". "Y cuando están en juego los derechos de los ciudadanos, hay que dejar al lado la politiquería, hay que dejar al lado las peleas de partidos y hay que pensar en la gente".

"Pensar en la gente --ha continuado-- significa permitir que continúe el bono eléctrico, que continúe la moratoria de antidesahucios, que continúen también todas las ayudas del escudo social y que revaloricemos las pensiones".

"Esos dos decretos, todas esas medidas van en beneficio de la gente. Por lo tanto, quiero hacer una apelación a todos los grupos a permitir que esos decretos salgan adelante", ha insistido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Piden más de 5 años de cárcel para un hombre por supuestamente maltratar psicológicamente a su esposa con cáncer

La Fiscalía solicita casi seis años de prisión, restricción de acercamiento y compensación económica tras acusar a un residente gallego de someter a su pareja con cáncer a graves hechos de control, humillación constante y amenazas, según la acusación

Infobae

Rocío de Meer (Vox) dice que las "políticas de fronteras abiertas" están "rompiendo" España y pide deportaciones masivas

Rocío de Meer (Vox) dice

España reivindica el papel de Naciones Unidas para impulsar un uso responsable de la IA en defensa

Representantes de gobiernos, sector privado y sociedad civil analizaron en una cumbre internacional en A Coruña el reto de establecer regulaciones globales, principios éticos y cooperación multilateral ante el avance de la inteligencia artificial aplicada al ámbito militar

España reivindica el papel de

El PSOE acusa al PP de Madrid de encubrir al alcalde de Móstoles por acoso y pide explicaciones a Feijóo

El partido liderado por Pedro Sánchez requiere a la dirección nacional del Partido Popular aclarar su posición frente a denuncias por hostigamiento, alegando que responsables madrileños habrían ocultado hechos, presionado a una concejala y amedrentado a posibles denunciantes

El PSOE acusa al PP

Urtasun carga contra los "tecnoligarcas" y proclama que al Gobierno no le "temblará el pulso" para regular las redes

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, advierte a Elon Musk y Pável Dúrov que el Ejecutivo español aplicará leyes para proteger a los menores en internet, subrayando que la normativa digital será decidida solo por las instituciones democráticas del país

Urtasun carga contra los "tecnoligarcas"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Absuelven a un funcionario de

Absuelven a un funcionario de Gipuzkoa que había sido condenado por imprimir el certificado de domicilio de un hombre que vivía con su exmujer

Renfe, Iryo, Ouigo y Adif mantendrán hasta diciembre el aumento de 25 minutos del trayecto de AVE entre Madrid y Barcelona

Salazar asegura que “no es cierto” que Pilar Alegría le reprochase su actitud hacia las mujeres durante la comida entre ambos

Transportes quiere contratar dos peritos de accidentes de trenes, pero dice que no tiene que ver con la crisis ferroviaria

La Justicia europea da la razón a Puigdemont y anula la decisión del Parlamento que le quitó la inmunidad por falta de “imparcialidad”

ECONOMÍA

BBVA obtiene un beneficio récord

BBVA obtiene un beneficio récord de 10.511 millones en 2025, un 4,5 más

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El BCE mantendrá congelados los tipos de interés en el 2% tras la caída de la inflación y el moderado crecimiento de la eurozona

¿Quién se coge más bajas? Los menores de 40 y las mujeres piden más permisos, pero las de los hombres mayores de 55 duran más tiempo

Invertir en vivienda desde 50 euros: la financiación colectiva acerca la especulación a los particulares con promesas de alta rentabilidad y alto riesgo

DEPORTES

Antonio Najarro, el gurú y

Antonio Najarro, el gurú y coreógrafo español que ha creado el ejercicio de patinaje artístico de EEUU para los Juegos Olímpicos de Invierno: “Creo que vale el oro”

Andrea Piccolo, de campeón de Europa de ciclismo a ser arrestado por la policía por llevar billetes falsos y una porra en su coche

Carolina Marín vuelve a pasar por el quirófano para someterse a una intervención de menisco

Steffi Graf, la tenista que conquistó el ‘Career Grand Slam’ con 19 años de la que nadie habla

El FC Barcelona acaba sufriendo para llevarse la victoria ante un infatigable Albacete y sella su plaza en las semifinales de la Copa del Rey